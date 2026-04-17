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Arne Jesper Zeller ist "SWR Kultur New Talent 2026"

Dreijährige Förderung für Cellisten aus Rheinland-Pfalz

Debüt als SWR Kultur New Talent beim Auftaktkonzert der Schwetzinger SWR Festspiele

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Baden-Baden (ots)

Der Cellist Arne Zeller wird ab April 2026 drei Jahre lang als "SWR Kultur New Talent" mit Konzertengagements, Studioproduktionen und Medienpräsenz gefördert. Das entschied eine Jury aus Redakteur:innen von SWR Kultur. Arne Zeller wurde 2006 in Trier geboren und begann bereits im Alter von sechs Jahren, Cello zu spielen. Die Auszeichnung als "SWR Kultur New Talent" fördert seit 2013 Musiker:innen wie den Cellisten Lionel Martin, den Trompeter Simon Höfele, das vision string quartet oder den Pianisten Robert Neumann. Neben Arne Zeller ist auch der Pianist Jan Cmejla seit Januar ein "SWR Kultur New Talent".

Die SWR Kultur New Talents 2026

In diesem Jahr entschied sich der SWR gleich für zwei überragende SWR Kultur New Talents. Neben dem im Januar vorgestellten Jan Cmejla wird nun auch Arne Zeller gefördert. Er gibt sein Debüt beim Auftaktkonzert der diesjährigen Schwetzinger SWR Festspiele am 18. April.

Ausnahmekünstler aus Rheinland-Pfalz

Martin Roth, Musikchef von SWR Kultur: "Arne Zeller ist ein Ausnahmekünstler aus dem Sendegebiet von SWR Kultur: ein junger Cellist mit enormer Bühnenpräsenz und einer scheinbar völlig mühelos funktionierenden Virtuosität. Am Ende war es jedoch eine von ihm wunderschön gestaltete, ganz leise Passage aus den "Trois Pièces" von Nadia Boulanger, die die SWR-Kultur-Jury restlos überzeugte.

Auszeichnungen und Konzerttermine

Als Gewinner des Grand Prix und Publikumspreises des Budapest International Cello Competition 2025 sowie des International Pau Casals Award 2024 erhält Cellist Arne Zeller zunehmend nationale und internationale Aufmerksamkeit. Er begann im Alter von sechs Jahren Cello zu spielen und war ab seinem 14. Lebensjahr Jungstudent in der Klasse von Peter Bruns an der HMT Leipzig. Seit 2024 studiert er im Bachelorstudiengang bei Frans Helmerson an der Kronberg Academy. 2020 erhielt er den 1. Preis beim Internationalen Cellowettbewerb Anna Kull in Graz sowie den 2. Preis beim Internationalen Brahmswettbewerb 2023 in Pörtschach. In der aktuellen Saison tritt Arne Zeller solistisch oder kammermusikalisch in Deutschland, Ungarn, der Schweiz, Italien, Österreich, Griechenland, Rumänien, Spanien und Japan auf.

Weitere Informationen unter: SWR.li/swrkulturnewtalent

Fotos unter ARD-foto.de

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