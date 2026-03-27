SWR - Südwestrundfunk

75 Jahre jung

SWR Big Band feiert 75. Jubiläum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Geburtstagskonzert am 1. April in der Stuttgarter Liederhalle ist Auftakt zu einem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr / SWR Doku begleitet SWR Big Band bei Deutschlandtournee mit Max Mutzke /

Auf den Tag genau feiert die SWR Big Band am 1. April ihr 75-jähriges Jubiläum - mit einem Geburtstagskonzert in der Stuttgarter Liederhalle. Unter der Leitung von Magnus Lindgren, langjähriger Artist in Residence der Big Band und erfolgreicher Multiinstrumentalist, wird das Publikum mitgenommen auf eine Reise in die Zukunft, aber auch mit dem ein oder anderen Bonbon aus der Bandgeschichte überrascht.

Prominente Gäste

Zu ihrem Geburtstagskonzert hat die SWR Big Band drei prominente Gesangssolist:innen eingeladen. Die britische Sängerin Emma Smith steht für eleganten Swing mit klassischem Jazz-Einschlag in der Tradition von Ella Fitzgerald. Chiara Civello bringt in den Abend den gewissen Soul ein, der mit Singer-Songwriter-Ästhetik und internationalem Chanson verbunden ist und ihre individuelle Note trägt. Vervollständigt wird der Cast durch David Linx, der als einer der besten Jazz-Sänger Europas gilt. Das Publikum darf sich auf einen Jubiläumsabend freuen, der die ganze stilistische Bandbreite der SWR Big Band feiert - offen, emotional und zeitlos.

Ein Aushängeschild des SWR

Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks: "Die SWR Big Band begeistert seit nunmehr 75 Jahren ein Publikum von Jung bis Alt - im Sendegebiet des SWR wie auch auf internationalem Parkett. Dabei liefert sie immer auf allerhöchstem Niveau, egal ob klassischen Big Band-Jazz, Soul, Funk oder Pop. Happy Birthday, liebe SWR Big Band, ihr seid ein wahres Aushängeschild des SWR!"

Benefizkonzert des Bundespräsidenten beim SWR Sommerfestival

Weitere Höhepunkte der Jubiläumssaison sind das Benefizkonzert des Bundespräsidenten, das die SWR Big Band im Rahmen des SWR Sommerfestivals am 24. Mai auf dem Stuttgarter Schlossplatz bestreitet. Ebenfalls in Stuttgart findet am 29. Juli das Konzert "Holiday Jump" statt. Bespielt wird der Killesberg mit den Gästen Max Mutzke, Fola Dada, Dieter Thomas Kuhn, Fools Garden, Ida Sand, John Beasley, Joo Kraus und Jakob Manz. Gegen Ende des Jahres begegnen sich dann am 30. Oktober die SWR Big Band und das SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Dominik Beykirch in der Stuttgarter Liederhalle. Unter dem Titel "Higher Power" entsteht dabei eine Synergie aus Jazz und Klassik.

SWR Dokumentarfilm begleitet Big Band auf Deutschlandtournee mit Max Mutzke

Pünktlich zum Jubiläum hat der SWR einen Dokumentarfilm zur SWR Big Band produziert. "ONE OF THE BEST - 75 Jahre SWR Big Band" lautet dessen Titel. Das Team um Regisseur Reinhard Kungel begleitet darin die Ausnahme-Band auf Deutschlandtournee mit Max Mutzke. Der Film blickt hinter die Kulissen, wo Groove, Stimmung und orchestrale Wucht zu elektrisierenden Konzertmomenten verschmelzen. Begleitet werden die Musiker bei den Proben, in ihrem Alltag oder während einer Studioproduktion mit Dieter Thomas Kuhn. Immer dabei: Präzision, Spielfreude und Mut zu ausgefallenen Improvisationen.

Blick zurück in die Geschichte mit Miles Davis, Sammy Nestico und Caterina Valente

Eingebettet in das Roadmovie blickt der Film auch zurück in die Geschichte des 1951 von Erwin Lehn gegründeten Südfunk-Tanzorchesters. Bereits viele internationalen Größen des Jazz arbeiteten damals mit der Band zusammen, darunter Miles Davis, Sammy Nestico und Pat Metheny. Auch Sängerinnen wie Caterina Valente, Dee Dee Bridgewater, Zaz oder die inzwischen fest in der Big Band etablierte Sängerin Fola Dada traten und treten immer wieder mit der SWR Big Band auf.

Highlight ist das Interview mit der inzwischen 97-jährigen Sängerin Bibi Johns. Als junges Mädchen fuhr sie 1951 in ihrem VW Käfer von Schweden nach Stuttgart, um als erste Sängerin beim Südfunk-Tanzorchester mitzuwirken. Rudolf Reindl kann aus 45 Jahren als Trompeter bei der Band ebenfalls zahlreiche Geschichten erzählen. Vor allem, weil er seit 1990 auch Geschäftsführer der Big Band ist, hat er Insights wie kaum ein anderer.

Der Film spannt den Bogen von den bescheidenen Anfängen bis zur heutigen internationalen Strahlkraft - mit Archivmomenten, Stimmen und musikalischen Höhepunkten, die zeigen, warum diese Band Generationen bewegt.

ONE OF THE BEST - 75 Jahre SWR Big Band

Redaktion: Harald Letfuß

Regie: Reinhard Kungel

Autor: Reinhard Kungel

Format: 16:9 HD / Stereo

Sendetermin: 2. April 2026, 00:00 Uhr im SWR/ARTE, ab 31. März in der ARD Mediathek

Länge: 60 Minuten

Preisgekröntes Ensemble mit namhaften Gaststars

Gegründet wurde die SWR Big Band am 1. April 1951 als "Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester". Lehn prägte das Ensemble nahezu vier Jahrzehnte lang. Ursprünglich als Rundfunk-Tanz- und Unterhaltungsorchester konzipiert, entwickelte sich die Big Band rasch zu einem vielseitigen Ensemble mit einem starken Fokus auf Jazz.

Schon früh arbeitete die Band mit internationalen Größen wie Miles Davis, Chet Baker und Chick Corea sowie zahlreichen europäischen Jazzmusikern zusammen. Nach finanziellen Einschnitten Anfang der 1990er-Jahre und dem Rückzug Lehns wurde die Band neu organisiert und künstlerisch weiterentwickelt.

Ihren heutigen Namen erhielt sie im Zuge der Fusion von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk zum Südwestrundfunk im Jahr 1998. Seither steht sie für stilistische Vielfalt zwischen Swing, modernem Jazz und Crossover-Projekten und arbeitet(e) mit Dirigenten wie Magnus Lindgren und Sammy Nestico.

Bereits sechsmal wurde die SWR Big Band für den Grammy nominiert. Im Jahr 2023 wurde schließlich das Album "Bird Lives" - eine Gemeinschaftsproduktion des Ensembles mit Magnus Lindgren und John Beasley - mit einem Grammy ausgezeichnet. Die SWR Big Band gilt heute als eine der führenden Big Bands der Welt.

Weitere Informationen unter SWR.de/kommunikation

Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.de

Bildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell