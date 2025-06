Lufthansa Technik AG

Lufthansa Technik eröffnet Trainingszentrum für neue Mitarbeitende in Portugal

Hamburg / Santa Maria da Feira (Portugal) (ots)

Eröffnungsfeier mit Belegschaft sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft

Zwei Gebäude mit Büroflächen und Platz für theoretische und praktische Schulungen

25 Stellen bereits besetzt, großes Interesse an offenen Positionen

In Vorbereitung auf den neuen Standort von Lufthansa Technik in Portugal hat das Unternehmen am Montag ein Trainingszentrum in Santa Maria da Feira, rund 35 Kilometer südlich von Porto, eröffnet. Dort wurden auch die ersten 18 Mitarbeitenden von Lufthansa Technik Portugal begrüßt.

Das Trainingszentrum befindet sich im Industriepark 'Perm' und liegt rund neun Kilometer entfernt von dem Gelände, auf dem voraussichtlich Ende 2027 das neue Werk von Lufthansa Technik Portugal in Betrieb genommen wird. Die Ausbildungsstätte besteht aus zwei Gebäuden: In dem einen finden ab sofort Einführungsveranstaltungen, Schulungen und theoretische Trainings statt. In dem anderen beginnen in den kommenden Wochen erste praktische Lerneinheiten, die unter anderem von qualifizierten und sehr erfahrenen Mitarbeitenden von Lufthansa Technik aus Hamburg begleitet werden. Das für drei Jahre angemietete Trainingszentrum verfügt über mehrere Seminarräume und moderne Büroflächen mit voll ausgestatteten Arbeitsplätzen.

Als einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen mit ambitionierten Wachstumszielen hat Lufthansa Technik im vergangenen Dezember bekannt gegeben, eine dreistellige Millionensumme in ein neues Werk in Portugal zu investieren. Im Gewerbegebiet 'Lusopark' in Santa Maria da Feira wird das Unternehmen ab dem kommenden Jahr eine 54.000 Quadratmeter große Produktionsstätte für die Reparatur von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten bauen und damit etwa 700 Jobs schaffen.

Großer Bedarf an Fachkräften

Seit der Ankündigung des Projektes hat Lufthansa Technik Portugal insgesamt bereits 25 Kolleginnen und Kollegen gewinnen und mit ihnen erste Positionen besetzen können, darunter beispielsweise Stellen als Personalreferent, Produktionsmanager und Komponenteningenieur (jeweils selbstverständlich aller Geschlechter). 20 weitere Mitarbeitende sollen noch in diesem Jahr eingestellt werden. Gesucht werden unter anderem Spezialfacharbeiter und Qualitätsingenieure sowie zusätzliche Personalreferenten. Das Interesse, bei Lufthansa Technik Portugal zu arbeiten, ist sehr hoch - auf jede bisher ausgeschriebene Stelle sind im Durchschnitt ungefähr 150 Bewerbungen eingegangen.

Damit das auch in den kommenden Jahren so bleibt, strebt Lufthansa Technik Portugal Kooperationen mit landesweiten Bildungseinrichtungen an und arbeitet bereits heute mit Cenfim (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica) zusammen. Das nationale Berufsbildungszentrum ist auf die Metall-, Metallverarbeitungs- und Elektromechanikbranche spezialisiert und unterstützt beim technischen Auswahlverfahren von Mechanikern.

Als Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Technik Portugal hat Volker Magunna am Montag alle neuen Mitarbeitenden persönlich im Trainingszentrum begrüßt - gemeinsam mit Ricardo Arroja, dem Vorstandsvorsitzenden der portugiesischen Wirtschaftsförderung AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) und Amadeu Albergaria, dem Bürgermeister von Santa Maria da Feira.

"Heute ist ein besonderer Tag für Lufthansa Technik Portugal, der in die Geschichte des Unternehmens eingeht - und das noch bevor der Bau der eigentlichen Produktionsstätte überhaupt begonnen hat", sagte Volker Magunna am Montag in Santa Maria da Feira. "Es ist ein großartiges Gefühl, im neu eröffneten Trainingszentrum unsere ersten 18 Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Gäste aus Politik und Wirtschaft willkommen heißen zu dürfen. Dieser Meilenstein zeigt eindrucksvoll, mit welchem Tempo und Engagement wir in diesem Großprojekt voranschreiten. Ich freue mich über jeden, der Lufthansa Technik Portugal gemeinsam mit uns gestalten und aufbauen möchte. Das gilt ebenso für unsere Partner der AICEP und der Stadt Santa Maria da Feira, die uns mit offenen Armen empfangen und von Beginn an in einem intensiven Prozess stark unterstützt haben."

Über Lufthansa Technik:

Der Lufthansa Technik Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 22.000 Beschäftigte sind für den international zertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb an dutzenden Standorten rund um den Globus tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasst das gesamte Service-Spektrum für Verkehrs-, VIP- und Special-Mission-Flugzeuge. Dazu gehören die Wartung, Reparatur, Überholung und Modifikation sowohl von ganzen Flugzeugen als auch von ihren Triebwerken, Komponenten und Fahrwerken sowie die Herstellung von innovativen Kabinenprodukten und eine digitale Flottenbetreuung.

