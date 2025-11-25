SWR - Südwestrundfunk

Winfried Kretschmann: Der grüne Schlossherr

Der baden-württembergische Ministerpräsident im SWR Porträt und im Anschluss bei "Zur Sache! Extra" im SWR in Baden-Württemberg

Er wurde einst vom Verfassungsschutz beobachtet, Feministinnen wollten ihn von der Bühne jagen. Trotzdem war er später jahrelang - laut Umfragen - einer der beliebtesten Politiker Deutschlands: Winfried Kretschmann. Bei der Landtagswahl im März 2026 wird er nicht mehr antreten. Wie sieht seine Bilanz aus, nach 15 Jahren Regierungszeit? Der SWR hat ihn über Jahre seiner Amtszeit begleitet. Der SWR zeigt die Doku "Winfried Kretschmann: Der grüne Schlossherr" am Donnerstag, 27. November 2025 ab 20:15 Uhr in einer 60-Minuten-Fassung im SWR in Baden-Württemberg und ab 21 Uhr in einer 45-Minuten-Fassung im SWR in Rheinland-Pfalz. Im Anschluss wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem 30-minütigen "Zur Sache! Extra" bei Moderator Florian Weber im SWR in Baden-Württemberg zu Gast sein.

Hat der grüne Ministerpräsident das Land verändert?

Mitgründer der Grünen, Mitglied im Schützenverein, Katholik und nahezu angstfrei, was Traditionen betrifft, immer dabei bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Das machte ihn zum Sonderling - einem erfolgreichen. Im einst politisch schwarzen Baden-Württemberg wurde er Ministerpräsident und blieb 15 Jahre Regierungschef, wiedergewählt mit immer höheren Ergebnissen. Eine Sensation. Er zeigte sich als präsidialer Landesvater, wurde für höhere Ämter gehandelt. Die SWR Journalistin Jenni Rieger und Kollege Jürgen Rose fragen politische Weggefährtinnen und Weggefährten wie Joschka Fischer, Cem Özdemir und Annalena Baerbock und Gegenspieler wie Volker Bouffier, Markus Söder oder Bodo Ramelow: Hat der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands das Land verändert?

Die Sendungen

"Winfried Kretschmann: Der grüne Schlossherr" (60 Minuten-Fassung)

Donnerstag, 27. November 2025, ab 17 Uhr in der ARD Mediathek

Donnerstag, 27. November 2025, 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr im SWR in Baden-Württemberg

"Zur Sache! Extra"

Florian Weber im Gespräch mit Winfried Kretschmann

Donnerstag, 27. November 2025, 21:15 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR in Baden-Württemberg

"Winfried Kretschmann: Der grüne Schlossherr" (45 Minuten-Fassung)

Donnerstag, 27. November 2025, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR in Rheinland-Pfalz

