Der Sommer 2025 hat neue Hitzerekorde gebracht und damit Kommunen in ganz Deutschland unter Handlungsdruck gesetzt

Der Stadtmöbelhersteller Runge hat eine vielbeachtete Lösung getestet

Bissendorf/Osnabrück (BiB) -

Runge macht Städte hitzefit: mobile Nebelkühlung überzeugt in Konstanz

Mobile Nebelsprühanlagen schaffen sofort eine höhere Aufenthaltsqualität und ergänzen langfristige städtebauliche Maßnahmen für klimagerechte Städte.

Positive Resonanz auf die Nebelkühlung in Konstanz: Die Stadt plant eine Ausweitung im Sommer 2026.

Runge und Raintime bieten mit dem Multifunktionspflanzgefäß "BingaCoolTown PflanzX" eine Kombination aus Sitzplatz, Begrünung und innovativer Nebeltechnik in einem System.

Temperaturrekorde, aufgeheizte Innenstädte und lange Hitzeperioden belasten die Gesundheit vieler Menschen und verringern die Aufenthaltsqualität in den Städten. Dauerhafte Lösungen wie die Begrünung nach dem Schwammstadt-Prinzip oder städtebauliche Umgestaltungen benötigen jedoch Zeit. Oft fehlt es in Innenstädten auch an Platz, um Bäume zu pflanzen, da sich im Untergrund Parkhäuser oder zu viele Leitungen befinden.

Oliver Runge, Geschäftsführer der Runge GmbH & Co. KG, sagt: "Der Sommer 2025 hat uns gezeigt, wie groß der Bedarf an schnellen und wirksamen Kühlungslösungen inzwischen ist. Wir haben eine sprunghafte Nachfrage nach Nebelkühlung erlebt - von Städten, aber auch von Planer:innen und Veranstalter:innen. Wer im Sommer 2026 vorbereitet sein will, sollte jetzt die Weichen stellen. Nebelkühlung lässt sich schnell und ohne große Umbauprojekte umsetzen - genau diese Flexibilität wird in den kommenden Jahren entscheidend sein."

Hochdrucknebelanlagen zur Abkühlung im Außenraum sind bereits in zahlreichen europäischen Städten im Einsatz. Paris und Wien zeigen, wie diese Anlagen das Stadtklima punktuell verbessern und den Menschen eine kühlende Pause ermöglichen. Auf dem Weg zur klimaangepassten Stadt stellen Nebelduschen eine schnelle und ergänzende Interimslösung zu aufwändigeren Maßnahmen dar. Sie kühlen die Umgebungstemperatur um bis zu zehn Grad herunter und machen öffentliche Räume so auch an heißen Tagen wieder nutzbar.

Im Sommer 2025 setzte beispielsweise die Stadt Konstanz auf eine mobile Variante des Stadtmöbelherstellers Runge aus Bissendorf bei Osnabrück. Auf dem Augustinerplatz, einem stark versiegelten und besonders heißen Bereich der Altstadt, testete die Stadt das neu entwickelte Multifunktionspflanzgefäß "BingaCoolTown PflanzX". Es kombiniert Schattenspender, Sitzpodeste und Kühlsystem in einem. Die 1,5-Kubikmeter-Version bietet Platz für einen Baum und verfügt über innovative Hochdruck-Nebeldüsen des Technologiepartners Raintime. Integriert in den Holzring des Pflanzbehälters und die charakteristische Nebelstele sorgen sie für feuchtigkeitsspendende Abkühlung.

Die Steuerung erfolgt digital über eine Cloud-Lösung: Per Smartphone oder Tablet kann festgelegt werden, ab welcher Temperatur und in welchen Intervallen die Nebeldüsen aktiviert werden.

"Im August sind die Menschen quasi Schlange gestanden, um sich abzukühlen", berichtet Barbara Schaar, die das Projekt für die Stadt Konstanz leitet. Die Rückmeldungen waren so positiv, dass die Stadt plant, die Nebelsprühanlagen 2026 an weiteren Orten einzusetzen.

Hintergrund

Der Augustinerplatz war einer von insgesamt drei temporären sogenannten Sommerorten in Konstanz. Diese gehörten zum vom Bundesbauministerium geförderten Projekt "Innenstadt von morgen". Im Rahmen des Smart-Cities-Programms erprobt Konstanz seit 2021 Lösungen für klimaangepasste, lebenswerte Städte. Die Erfahrungen werden auch anderen Kommunen zugänglich gemacht.

