Neue Folgen von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause"

Siebte Staffel des SWR Unterhaltungsformats in der ARD Mediathek und bei Youtube / u. a. mit Sebastian Pufpaff, Laura Larsson und Bastian Pastewka / ab 30. Oktober 2025

Das lange Warten hat ein Ende: Pierre M. Krause macht sich wieder auf den Weg und präsentiert neue Folgen von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause". Er trifft Prominente und interessante Persönlichkeiten bei ihren privaten und beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg. Es ergeben sich überraschende Momente, spontane Begebenheiten, lustige Gespräche und persönliche Einblicke. Die neuen Folgen kommen ab dem 30. Oktober 2025 im Zwei-Wochen-Rhythmus in die ARD Mediathek und in den Youtube-Kanal der Sendung. Den Anfang macht eine Folge mit Sebastian Pufpaff. Pierre M. Krause begleitet den Comedian und Moderator in dessen Heimat im Rheinland. Es ist die siebte Staffel des SWR Unterhaltungsformats mit Pierre M. Krause als Host.

Pierre M. Krause: "Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel"

"Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel. Es geht weiter, wenn auch etwas langsamer", sagt Pierre M. Krause: "Warum die lange Krause-Pause und wie wichtig guter Ton ist, erfährt man in der ersten Folge der neuen Staffel Kurzstrecke."

Töpfern mit Sebastian Pufpaff

Zum Start der neuen Staffel entfesselt Pierre M. Krause gemeinsam mit Sebastian Pufpaff beim Töpfern einen "Gag-Tonado", der die "MonoTonie" der Kurzstrecken-Pause hinfort fegt.

Weitere Ausgaben mit prominenten Begegnungen folgen: Bastian Pastewka würde Pierre vom Fleck weg heiraten und Laura Larsson möchte am liebsten "erstmal für immer" bleiben.

Pierre M. Krause trifft Laura Larsson, Bastian Pastewka und viele andere

Die neue Staffel von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" umfasst insgesamt 24 Folgen. Nach Sebastian Pufpaff freuen sich auch Micky Beisenherz, Riccardo Simonetti, Aminata Belli, Bastian Pastewka, Chris Tall freuen sich schon auf den Besuch von Pierre M. Krause.

24 neue Folgen in der ARD Mediathek, auf Youtube und im SWR

"Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" ist zugeschnitten auf digitale Ausspielwege und kommt daher zuerst in die ARD Mediathek und in den Youtube-Kanal der Sendung. Fernsehzuschauer:innen dürfen sich nach dem Jahreswechsel auf die neuen Folgen freuen. Im SWR werden die neue Episoden vom 9. Januar 2026 an ausgestrahlt, immer freitags um 23.30 Uhr.

"Kurzstrecke mit Pierre M. Krause"

ab dem 30. Oktober 2025 in der ARD Mediathek und im Youtube-Kanal der Sendung

ab dem 9. Januar 2026 im SWR, freitags um 23.30 Uhr.

