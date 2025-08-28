SWR - Südwestrundfunk

Großer Erfolg für "Immer wieder sonntags"

Hohes Interesse an den Live-Shows im Ersten

Saisonfinale mit Gastgeber Stefan Mross an diesem Sonntag (31. August 2025), 10 Uhr

u.a. mit Beatrice Egli

Baden-Baden (ots)

Großer Erfolg für "Immer wieder sonntags" im Jubiläumsjahr: Die Musik- und Unterhaltungsshow des SWR ist in diesem Jahr auf hohes Interesse und positive Resonanz gestoßen. An diesem Sonntag, 31. August 2025, 10 bis 12 Uhr, gibt es mit der letzten Live-Sendung in dieser Saison das große Finale. Moderieren wird Stefan Mross. Eine Woche später, am 7. September 2025, 10 Uhr, folgt ein Best of mit den Highlights der diesjährigen Saison. "Immer wieder sonntags" ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Seit 2005 wird die Sendung, die im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen ist, von Stefan Mross moderiert. Sie wird seit 1998 aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen. Im Schnitt schauten in diesem Jahr bei den elf Live-Ausgaben seit Mitte Juni im Ersten 1,26 Millionen Menschen zu, die Sendung erreichte einen durchschnittlichen Marktanteil von 16,92 Prozent.

Große Finalshow mit Stefan Mross

Nachdem Stefan Mross am vergangenen Sonntag aus familiären Gründen pausiert hat, wird er an diesem Sonntag wieder moderieren. Zu Gast sein werden unter anderem Beatrice Egli, Nicole, Inka Bause, Ronja Forcher, Julian David, Maximilian Arland, Markus Wolfahrt, Fantasy, ALINA und Pupo.

"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross im Ersten auch 2026

"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross im Ersten live aus Rust freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. Die nächste "Immer wieder sonntags"-Saison wird voraussichtlich im Juni 2026 beginnen.

Sendehinweis:

"Immer wieder sonntags", 31. August 2025, 10 Uhr im Ersten sowie abrufbar in der ARD Mediathek

"Immer wieder sonntags - Best of 2025", 7. September 2025, 10 Uhr im Ersten sowie abrufbar in der ARD Mediathek

