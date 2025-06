SWR - Südwestrundfunk

"Demokratieforum Hambacher Schloss: Tabus in unserer Gesellschaft - zwischen Moral, Macht und Medien" am 22. Juni 2025 im SWR

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 17. Juni 2025

Tabus prägen das gesellschaftliche Zusammenleben: Sie setzen Grenzen für das Sagbare. Doch die Demokratie basiert auf Meinungsfreiheit. Wie sollte die Gesellschaft also mit diesen ungeschriebenen Gesetzen umgehen? Michel Friedman diskutiert zum Thema "Tabus in unserer Gesellschaft - zwischen Moral, Macht und Medien" beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss mit der Filmemacherin Mo Asumang, dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und dem Rechtswissenschaftler und Journalisten Ronen Steinke. Das Gespräch wird am Sonntag, 22. Juni 2025, um 8:20 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist in der ARD Mediathek abrufbar. Auf dem SWR Youtube Kanal werden die Höhepunkte veröffentlicht. Zum Hören ist die Diskussion in SWR Aktuell Radio und hr INFO sowie als Podcast in der ARD Audiothek.

Tabus: Wächter der Grenzen oder Hindernis für den Dialog?

Tabus haben einen Wert: Sie ordnen das Miteinander und markieren Grenzen des Sagbaren. Der AfD-Politiker Alexander Gauland verharmloste 2018 in einer Rede die Herrschaft der Nationalsozialisten als "Vogelschiss in der Geschichte". Bei anderen Parteien bestand Konsens darüber, dass dies ein Tabubruch war. Allerdings kommen viele Menschen an die Grenzen des Sagbaren, wenn es um die NS-Vergangenheit der eigenen Familie geht. Tabus behindern dann den freien Dialog, von der Ächtung sexueller Orientierung bis hin zur Stigmatisierung psychischer Krankheiten. Wie also soll eine Demokratie mit dem Verschwiegenen, dem Unsäglichen und vielleicht auch dem Unerträglichen umgehen?

Die Gäste beim Demokratieforum Hambacher Schloss am 17. Juni 2025

Über Tabus, Tabubrüche, das Schweigen und den Umgang mit dem Unsäglichen diskutiert Moderator Michel Friedman mit seinen Gästen. Mo Asumang moderierte in den 90er Jahren die tabubrechende Sendung "Liebe Sünde". Als Dokumentarfilmerin und Autorin setzt sich die Gastprofessorin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München mit Themen wie Rassismus und Identität auseinander. Sie engagiert sich für Menschenrechte und den interkulturellen Dialog. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf beschäftigt sich unter anderem mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Kirche und der Förderung des interreligiösen Dialogs. Kohlgraf setzt sich für einen differenzierten Blick der Kirche auf gleichgeschlechtliche Paare ein. Mit seiner klaren Haltung gegen Rechtsextremismus und für eine menschenfreundliche Theologie mischt er sich regelmäßig in gesellschaftspolitische Debatten ein. Ronen Steinke ist Jurist, Autor und leitender Redakteur im Ressort Politik der Süddeutschen Zeitung. Steinke ist einer der kritischsten Analysten rechter und antisemitischer Tendenzen in Deutschland. Er beschäftigt sich mit der NS-Geschichte, dem Israel-Gaza-Krieg und Fragen des internationalen Völkerrechts.

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss: "Tabus in unserer Gesellschaft - zwischen Moral, Macht und Medien"

Samstag, 21. Juni 2025, um 00:15 Uhr und Sonntag, 22. Juni 2025, um 8:20 Uhr im Fernsehprogramm des SWR sowie als Aufzeichnung in der ARD Mediathek. Das Gespräch läuft auch in SWR Aktuell Radio, auf HR Info und ist als Podcast in ARD Audiothek verfügbar. Auf dem SWR Youtube Kanal werden Highlights und Shorts veröffentlicht.

Infos auch hier: http://swr.li/swr-demokratieforum-ueber-tabus-2025

