"Kein König in Israel" von Maxim Biller

Doku-Fiktion unter der Regie von Dominik Graf / mit Samuel Finzi, Deleila Piasko, Joel Basman u. a. / ab 4.10. in der ARD Audiothek und am 6.10. um 00:05 Uhr in SWR Kultur

Zum ersten Jahrestag der Terroranschläge auf Israel durch die Hamas am 7. Oktober 2023 sendet der SWR das Hörspiel von Maxim Biller "Kein König in Israel". Im Mittelpunkt steht die historische Figur des Jossl Brenner, dessen Leben Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner Zerrissenheit auch eines von heute sein könnte. Kino- und TV-Regisseur Dominik Graf führt bei diesem Werk zwischen Dokumentation und Fiktion erstmals Regie im Hörspiel. Mit dabei sind u. a. Samuel Finzi, Adriana und Leo Altaras, Joel Basman und Deleila Piasko. Ab Freitag, 4. Oktober steht das Hörspiel auf swrkultur.de und in der ARD Audiothek zum Download bereit. SWR Kultur sendet "Kein König in Israel" auf dem Sendeplatz "Ohne Limit" am Sonntag, 6. Oktober 2024 um 00:05 Uhr.

Eine biografische Vorlage zwischen Hybris und Verzweiflung

Josef Chaim Brenner, kurz Jossl Brenner, war ein jüdischer Schriftsteller, Übersetzer, Hebräischlehrer und Gewerkschaftler. Geboren im Russischen Kaiserreich 1881, reiste er als Zionist nach Palästina. Während der antijüdischen Pogrome zu Jaffa 1921 wurde er von arabischen Zivilisten brutal ermordet. Maxim Biller skizziert hier die Widersprüche im Leben dieses modernen Menschen am Beginn des letzten Jahrhunderts zwischen Hybris, Orientierungslosigkeit, Verzweiflung, Liebe, Kunst und jüdischer Heimat- und Identitätssuche.

Ein Hörspiel zwischen Fiktion und Rekonstruktion

Maxim Biller schrieb "Kein König in Israel" nach der Vorlage von Brenners Biografie, um eine Fiktion über ein Leben zu Beginn der 20. Jahrhunderts zu entwerfen, das in seinen Konflikten auch eines von heute sein könnte. Dabei lässt Maxim Biller eine Frau und einen Mann als Erzähler diskutieren, fantasieren und rekonstruieren, was Brenners Leben in seinen Widersprüchen auszeichnete. Maxim Biller imaginiert in fiktionaler Subjektivität - empathisch, humorvoll, gnadenlos - dessen Biografie. Mit dem Terrorangriff der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023, der zum Beginn des anhaltenden Nahost-Krieges geführt hat, erscheint Billers Fiktion plötzlich beklemmend aktuell.

Autor Maxim Biller

Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland und ist eine der wichtigsten Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. Sein Thema ist vor allem die Frage nach der jüdischen Identität im Nachkriegsdeutschland vor und nach der Wende. 1990 erschien sein erster Erzählband, "Wenn ich einmal reich und tot bin". Über sein Opus Magnum "Biografie", das SWR Kultur als Lesung produzierte, notierte das Hamburger Abendblatt, es sei der wahrscheinlich "komischste deutschsprachige Roman der jüngeren Vergangenheit." Biller ist u. a. Kolumnist der ZEIT. "Kein König in Israel" ist sein erstes Hörspiel.

Regisseur Dominik Graf

Dominik Graf, geboren 1952 in München, zählt zu den wichtigsten, vielfach ausgezeichneten deutschen Drehbuchautoren sowie Fernseh- und Kinoregisseuren. Bekannt wurde er u. a. mit der TV-Serie "Im Angesicht des Verbrechens" (2011) oder dem Kinofilm "Fabian oder der Gang vor die Hunde" (2021). Für Maxim Billers Originalhörspiel "Kein König in Israel" und unter dem Eindruck des Angriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 hat er seinen filmästhetischen Ansatz erstmals auf das Radio übertragen.

"Kein König in Israel"

Das Originalhörspiel von Maxim Biller ist eine Produktion des SWR (2024).

Mit Adriana Altaras, Samuel Finzi, Joel Basman, Deleila Piasko, Leo Altaras, Christoph Franken, Robert Dölle u. a. Musik: Florian van Volxem / Sven Rossenbach, Regie: Dominik Graf, Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess

Die Sendung in der ARD Audiothek und in SWR Kultur

ARD Audiothek: ab Freitag, 4.10.2024; SWR Kultur: Sonntag, 6.10.2024 um 0:05 Uhr.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/kein-koenig-in-israel

