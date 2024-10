SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste im Oktober 2024: "Frankfurt-Paris-Frankfurt"

Baden-Baden (ots)

Roman von Peter Kurzeck/ 10 neue Leseempfehlungen für Oktober auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Frankfurt-Paris-Frankfurt" von Peter Kurzeck steht im Oktober 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Im Spätsommer 1977 kommen der Erzähler Peter und seine Freundin Sibylle nach Frankfurt am Main. Seit drei Jahren zusammen und noch immer dabei, sich gegenseitig ihre Leben zu erzählen. Peter arbeitet an seinem ersten Buch. Es ist eine Zeit der Anfänge und des Aufbruchs. Die Zeit der Schleyer-Entführung, Straßensperren, Razzien. Peter muss seinen Freund Jürgen über die Grenze nach Frankreich bringen. Später wollen sie sich in Paris treffen. Auf der Fahrt dorthin: Grenzkontrollen, ein Gewitter, nachts der Autounfall in Meaux. Dann Paris, und der Himmel fängt an zu leuchten. Mit ihm die Bars, die Nächte, die Märkte, das Essen, französische Zigaretten und das Leben.

Platz 2: "Videotime"; Platz 3: "Verkin"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Oktober belegt "Videotime" von Roman Ehrlich, der Roman "Verkin" von David Wagner folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. Oktober 2024, in SWR Kultur, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Peter Kurzeck: "Frankfurt-Paris-Frankfurt", Schöffling Verlag, 288 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literatur

