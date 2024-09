SWR - Südwestrundfunk

The Last Dinner Party erhalten "SWR3 New Pop Award"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Beim "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden wurden die Musikerinnen der britischen Pop-Sensation am Samstag als beste Newcomer ausgezeichnet

Zu den Höhepunkten des gemeinsam mit CUPRA veranstalteten "SWR3 New Pop Festivals" gehörte am Samstagabend der großartige Auftritt der britischen Indie-Band The Last Dinner Party im Theater von Baden-Baden. Doch bereits am Nachmittag gab es für die fünf Londonerinnen während eines Interviews mit SWR3 Moderatorin Sabrina Kemmer auf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus reichlich Applaus. Zur großen Überraschung der Musikerinnen überreichte ihnen SWR3 Musikchef Gregor Friedel den "SWR3 New Pop Award".

SWR3 Musikchef Gregor Friedel zum "SWR3 New Pop Award"

"The Last Dinner Party sind eine Band, die die subversive Kraft ebenso kluger wie eingängiger Popmusik zurück in die Charts gebracht hat. Diese fünf jungen Frauen begeistern mit ihrem Charisma und ihrer großen musikalischen Imagination. Ihr genialer Mix aus theatralischem Rock und Indie-Pop ist ebenso poetisch wie rebellisch und trifft den Nerv der Zeit. The Last Dinner Party bringen ganz einfach frischen Wind in die Musiklandschaft."

Über The Last Dinner Party

The Last Dinner Party haben sich innerhalb kürzester Zeit einen Ruf als eine der aufregendsten und provokantesten Bands der Musikszene erarbeitet. Die fünf Musikerinnen - Abigail Morris (Gesang), Emily Roberts (Gitarre), Lizzie Mayland (Gitarre), Aurora Nishevci (Piano) und Georgia Davies (Bass) - nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die irgendwo zwischen barocker Opulenz und moderner Indie-Rebellion angesiedelt ist. Ihre Musik? Ein kraftvoller Mix aus Gitarren-Rock und Indie-Pop. Ihre Texte? Poetisch, direkt und immer mit einem Hauch feministischer Kampfansage.

Der Durchbruch

Noch bevor sie ihren ersten Song offiziell veröffentlichten, sorgte die Band als Vorgruppe der Rolling Stones für Aufsehen. Mit ihrer ersten Single "Nothing Matters" gelang ihnen im Frühjahr 2023 ein viraler Durchbruch, der sie schlagartig ins Rampenlicht katapultierte. Das Anfang 2024 veröffentlichte Debütalbum "The Prelude To Ecstasy" eroberte im Sturm die britischen Charts und landete auf Platz 1. Doch das war erst der Anfang: Im Frühjahr erhielten sie den begehrten Rising-Star-Award der BRIT Awards. Seither zog das Quintett bei renommierten Festivals wie dem legendären Glastonbury das Publikum in seinen Bann. Die Live-Shows von The Last Dinner Party, bei denen die Musikerinnen oft in opulenten Ballkleidern oder Gothic-inspirierten Outfits auf der Bühne stehen, sind mehr als nur Konzerte - sie sind ein einmaliges Erlebnis.

Aufstieg zu internationalen Bühnenstars

The Last Dinner Party haben es von kleinen Pubs in London auf die internationalen Bühnen geschafft. Ihr unverwechselbarer Stil und ihre explosive Bühnenpräsenz haben die Band an die Spitze der britischen Charts katapultiert und ihr eine stetig wachsende Fangemeinde beschert. Ob als Support für Lana Del Rey oder Hozier, die Formation zeigt immer wieder, dass sie nicht nur gekommen sind, um zu bleiben, sondern auch, um die Musiklandschaft mit frischen, aufregenden Sounds und Songs zu bereichern.

Das "SWR3 New Pop Festival" als Sprungbrett

Mit der Verleihung des "SWR3 New Pop Awards" setzt das "SWR3 New Pop Festival" auch in diesem Jahr wieder ein starkes Zeichen. Hier erhalten talentierte Newcomer nicht nur einen Preis, sondern auch direkt eine große Bühne. Seit 1994 unterstützt das Festival nationale und internationale Talente und hat Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Bruno Mars zu Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn gefördert. Doch auch deutsche Acts wie Mark Forster, ClockClock oder Giant Rooks haben auf den Bühnen von Baden-Baden ihre Karrieren gestartet.

Das Festival-Wochenende

Das "SWR3 New Pop Festival" wurde in diesem Jahr mit dem Auftritt der Indie-Popband Sea Girls eröffnet. In den vergangenen zwei Tagen folgten darüber hinaus auch die Konzerte der Top-Acts Sophie and the Giants, Tom Walker, Mark Ambor, Ennio, Ásdís, Dylan und Benjamin Ingrosso. Neben der feierlichen Verleihung des "SWR3 New Pop Award" an The Last Dinner Party und deren Auftritt, endet das bunte Festival-Wochenende heute mit dem Auftritt von Star-DJ Alle Farben.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/the-last-dinner-party-erhalten-swr3-new-pop-award

Fotos über www.ARD-Foto.de

Presse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: SWR3npf@position.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell