Deutscher Dokumentarfilmpreis: Startschuss für Einreichungen

Filme für den Wettbewerb 2024 können ab sofort eingereicht werden / Preisverleihung am 21. Juni 2024 in Stuttgart im Rahmen des SWR Doku Festivals

Auch 2024 wird der Deutsche Dokumentarfilmpreis wieder verliehen. Regisseur:innen haben bis zum 4. Januar kommenden Jahres die Möglichkeit, Dokumentarfilme für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2024 einzureichen. Die Filme müssen zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 im Kino oder auf einem Festival uraufgeführt worden sein oder ihre Erstausstrahlung in einem deutschsprachigen Fernsehprogramm gehabt haben. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises und weitere Preise in verschiedenen Kategorien werden im Rahmen des achten SWR Doku Festivals verliehen, das vom 18. bis 21. Juni 2024 in Stuttgart stattfindet.

Bedeutende Preise für besonders herausragende filmische Leistungen

Der Deutsche Dokumentarfilmpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und einer der wichtigsten Preise des deutschsprachigen Films. Seit 2003 vergibt der SWR in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Mit 5.000 Euro ist der Deutsche Dokumentarfilmpreis für den besten Musik-Dokumentarfilm dotiert. Den Publikumspreis der Landesschau BW in Höhe von 3.000 Euro stiftet die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und die MFG. Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis für einen herausragenden Nachwuchsfilm wird vom Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. gestiftet. Die einzureichenden Filme müssen mindestens 50 Minuten lang sein. Über den Deutschen Dokumentarfilmpreis in den verschiedenen Kategorien entscheiden unabhängige Jurys.

Vergabe des Deutschen Dokumentarfilmpreises in Stuttgart

Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird am Abend des 21. Juni 2024 im Rahmen des SWR Doku Festivals verliehen. Neben den Wettbewerbsfilmen werden auch nationale und internationale Kino- und Fernseh-Dokumentarfilme gezeigt. Das Medienkompetenz-Angebot "Doku Klasse", begleitet das Festival. Neben dem SWR und der MFG ist die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) ein wichtiger Träger des Festivals.

Einreichungen

Die Einreichungen können ab sofort online auf der Seite www.deutscher-dokumentarfilmpreis.de erfolgen. Hier sind auch weitere Details zum Reglement sowie die Möglichkeiten der Filmübermittlung aufgeführt.

Presseinfos unter: http://swr.li/deutscher-dokumentarfilmpreis-startschuss-fuer-einreichungen-2024

