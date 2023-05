Robert Habeck: "Ich kämpfe für meinen politischen Ansatz."

Hamburg (ots) - Der frühere Nationalspieler Max Kruse sucht zur kommenden Saison einen neuen Verein. "Meiner Meinung nach ist meine Fußballerzeit noch nicht am Ende angekommen", sagt er im Gespräch in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück." Ein Problem sei, dass Verantwortliche in den Vereinen Bedenken ...

