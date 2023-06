SWR - Südwestrundfunk

SWR

"Demokratieforum Hambacher Schloss: Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI"

Ab 1. Juli in der ARD Mediathek und am 2. Juli um 11:15 Uhr im SWR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Diskussion über die Bildungspolitik mit Michel Friedman / Sonntag, 2. Juli 2023, 11:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Lehrermangel, schleppende Digitalisierung, Lerndefizite und fehlende Bildungsgerechtigkeit - es steht nicht gut um Schule und Bildung in Deutschland. Was macht modernes, zukunftsfähiges Lernen aus? Beim "Demokratieforum Hambacher Schloss" diskutiert Michel Friedman über das Thema "Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI" mit dem Autor, Bildungs-Blogger und Lehrer Bob Blume, der Juso-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Jessica Rosenthal (SPD) und dem Bildungsforscher Prof. Dr. Kai Maaz am Sonntag, 2. Juli 2023, um 11:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Mittwoch, 28. Juni 2023, ab 19 Uhr im Hambacher Schloss aufgezeichnet.

Was läuft falsch in der Bildungspolitik?

Die Probleme sind altbekannt: marode Schulgebäude, zu wenig Lehrkräfte, mangelnde digitale Ausstattung, Überforderung in sozialen Brennpunkten und Bildungsungerechtigkeit. Bob Blume arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg, er ist Blogger, Bildungsaktivist und Host des SWR3 Podcasts "Die Schule brennt". Ihn stört "am meisten, dass Schule ein Ort ist, der von Voraussetzungen lebt, die nicht alle haben". Außerdem überfordere der digitale Wandel viele und Lehrkräfte litten darunter, dass sie nicht unterstützt würden. Für die mangelnde Unterstützung mitverantwortlich ist die Politik - die Lehrerin und Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, die als SPD-Bundestagsabgeordnete im Bildungsausschuss sitzt, ist von der schleppenden Entwicklung genervt: "Alle demokratischen Parteien haben bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder in ihrem Programm stehen. Aber was heißt das, wenn man nicht auch bereit ist, Geld ins Bildungssystem reinzustecken?" Für Kai Maaz, der als Professor an der Universität Frankfurt am Main und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation forscht und lehrt, geht es vor allem darum, das Bewusstsein für den Bildungsnotstand in Politik und Gesellschaft zu schärfen. "Wir sollten grundsätzlich fragen, wo wir hinwollen. Es wäre schlimm, wenn sich die Gesellschaft mit den negativen Befunden einfach arrangiert hätte", so der Bildungsforscher.

Künstliche Intelligenz als Problem und Hoffnung

Zu den bestehenden Problemen kommt nun noch die Herausforderung der fortschreitenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) wie zum Beispiel ChatGPT hinzu. Für Bob Blume ergeben sich daraus sowohl Risiken als auch Chancen: "Hausaufgaben, wie die meisten von uns sie kennen, sind tot. Aber die KI bietet neue Formen, um sich mit Lerngegenständen auseinander zu setzen. Zum Beispiel kann ich durch die KI Gespräche mit historischen Personen führen." Für Blume ist klar, dass ChatGPT nicht nur ein Werkzeug ist, sondern für eine fundamentale Änderung schulischen Lernens sorgen wird: "Und zwar egal, ob wir es nutzen oder ignorieren."

Zuschauerinnen und Zuschauer können live Fragen stellen

Beim Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss gibt es am 28. Juni für alle Gäste im Saal wieder die Möglichkeit, im Anschluss an die Podiumsdiskussion live Fragen zu stellen. Die Teilnahme im Festsaal des Hambacher Schlosses am 28. Juni ist möglich. Anmeldung unter: demokratieforum@hambacher-schloss.de. (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung nur mit vollständigen Namen aller teilnehmenden Gäste.)

"Demokratieforum Hambacher Schloss: "Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI"

Sonntag, 2. Juli 2023, 11:15 Uhr im SWR Fernsehen und schon ab Donnerstag, 29. Juni, in der ARD Audiothek sowie ab Samstag, 1. Juli 2023, in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube-Kanal.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/demokratieforum-hambacher-schloss-bildung-2023

Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell