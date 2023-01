JOYclub

Voyeurismus neu gedacht: lustvoll einvernehmliches Zuschauen im Trend

Leipzig (ots)

Voyeurismus muss nicht heimlich sein. Das Zuschauen in der sexpositiven Online-Community JOYclub ist lustvoll und basiert auf Einvernehmlichkeit. Frauen wie Männer, jung wie alt frönen dieser Lust. Ob Livestream oder Porno, im Swingerclub oder privat: In einer anonymen Umfrage haben 2.617 Mitglieder mit einer Vorliebe fürs Zuschauen offenbart, was sie daran reizt.

Lustvolles Zuschauen für jede:n Vierte:n ein Muss

Eine Abfrage der mehr als 4 Millionen Mitglieder zählenden Datenbank im November 2022 legt offen: Die Freude am einvernehmlichen Zuschauen bei sexuellen Handlungen ist für 24,1 % der Frauen und Männer im JOYclub ein Muss. Tendenz steigend: 2019 waren es noch 21,8 %. Wobei Männer lieber zuschauen als Frauen. 9,6 % lehnen dieses Erlebnis dankend ab.

Die Lust am Zuschauen ist auch eine Frage des Alters. Bei Männern steigt der Anteil mit den Lebensjahren. Schaut zwischen 18 und 25 jeder Sechste gerne zu, genießt es ab Mitte 40 jeder Dritte. Für Frauen hingegen gilt: Egal ob alt oder jung, etwa jede Fünfte sieht bei lustvollen Handlungen Dritter gerne genauer hin.

Im JOYclub-Ländervergleich nimmt Deutschland einen soliden dritten Platz ein. Größer ist die Lust am Zuschauen bei den Mitgliedern aus der Schweiz (26,4 %) und Österreich (25 %). Es folgen Frankreich, Spanien und auf dem sechsten Platz etwas abgeschlagen Italien. Nur mehr jeder Siebte schaut hier gern zu. Ein Grund dafür könnte sein, dass Italiener und Italienerinnen die einzigen sind, die sich lieber in ihrer Lust zeigen!

Einladung zum Zuschauen: doppelt so viele Männer nehmen an

Was eigentlich der Reiz am Zuschauen ist, gibt die Umfrage preis. Ganz vorn und da herrscht Einigkeit bei den befragten Mitgliedern: der Anblick lustvoller Menschen (66,6 %), die Situation des Zuschauens an sich (61,5 %) und das Gefühl, dass die Beobachteten die Blicke genießen (43,5 %). Unterschiedlich hingegen fallen die Reaktionen auf eine explizite Einladung zum Zuschauen aus: Für doppelt so viele Männer wie Frauen ist diese reizvoll.

Entdeckt haben 38,1 % der Befragten ihre voyeuristische Ader, als sie das erste Mal anderen Menschen live beim Sex zugeschaut haben. Auffällig im Geschlechtervergleich: Jede vierte Frau war neugierig auf einen Perspektivwechsel, nachdem ihr andere Menschen zugeschaut hatten. Eine Neugier, die nur bei jedem achten Mann geweckt wurde.

Bevorzugt fürs Zuschauen: live und in Farbe statt digital

Am liebsten schauen die Befragten live und in Farbe im offenen Bereich eines Swingerclubs (62,3 %) oder bei einer Party in privaten Räumen (56,2 %) zu. Auffällig: Jede dritte Frau genießt auch den Anblick einer Session im SM-Club, bei den Männern ist es nur jeder Sechste. Fakt ist auch, dass sich die Befragten am liebsten an einer Menschenmenge sattsehen. Bevorzugt an gemischtgeschlechtlichen Paaren (40,5 %) oder auch bunt gemischten Gruppen (29,4 %). Bei den digitalen Formaten ist der Livestream (51,4 %) am beliebtesten, vor Filmen (46,4 %) und Bildern (30,6 %).

Die gute Nachricht für alle lustvollen Zuschauer:innen - denn dort, wo zugeschaut wird, zeigen sich andere Menschen in ihrer Lust - mit Blick auf die Zahlen der Datenbank: Auch knapp jede:r Fünfte im JOYclub liebt es, sich zu zeigen!

