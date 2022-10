SWR - Südwestrundfunk

Sparen mit Einkauf-Apps?

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 18. Oktober 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Fast jeder Supermarkt oder Discounter bietet mittlerweile sogenannte Einkauf-Apps an, mit denen die Kund:innen angeblich sparen können. Stimmt das tatsächlich? "Marktcheck" testet Apps von Kaufland, Lidl, Edeka und Rewe. Welche Erfahrungen machen die Einkäuferinnen? Welchen Vorteil bieten solche Apps den Unternehmen? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 18. Oktober 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Erdbeerkonfitüre - welche Qualität bekommt man?

Erkältung - warum die Atemwegsinfekte zunehmen.

Batteriespeicher - wenn das Vertrauen nachlässt.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Fotos bei ARD-foto.de

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell