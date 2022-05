SWR - Südwestrundfunk

SWR3 im Event-Sommer bei mehr als 100 Veranstaltungen dabei

Nach zwei pandemiebedingt ruhigen Jahren ist SWR3 2022 wieder mit vielen eigenen Events und Aktionen in SWR3 Land unterwegs, sowie bei Stadt- und Volksfesten zu Gast - von Koblenz bis Konstanz. Bereits am 21. Mai 2022 präsentiert SWR3 im Rahmen des 75-jährigen Landesjubiläums Rheinland-Pfalz erfolgreiche Künstler:innen auf der Live-Bühne in Mainz. Neben Emily Roberts, Tom Grennan und Milow sind auch Álvaro Soler und Lost Frequencies mit dabei. Die Konzerte sind für die Besucher:innen kostenfrei und finden am 21. Mai 2022 ab 17:30 Uhr auf der Festivalbühne an der Großen Bleiche statt. In den bevorstehenden Sommermonaten folgen viele weitere Events - ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden.

Hohe Veranstaltungsdichte im Juni

Im Rahmen der SWR Sommerfestivals in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bringt SWR3 Musik und Comedy auf die Bühnen. Beim "SWR Sommerfestival Baden-Württemberg", das vom 3. bis 6. Juni 2022 auf dem Stuttgarter Schlossplatz stattfindet, tritt am Freitag, 3. Juni, neben dem Deutsch-Pop-Star Tim Bendzko und dem Stuttgarter Duo Parallel auch Alice Merton auf, die seit ihrem Auftritt beim "SWR3 New Pop Festival" im Jahr 2017 weltweit Erfolge als Musikerin feiert. Beim "SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz", das am 18. und 19. Juni in Speyer stattfindet, sorgt SWR3 mit einer Comedy-Open-Air-Veranstaltung unter anderem mit Markus Krebs für Spaß und Unterhaltung. Nah bei den Fans ist SWR3 auch am 10. und 11. Juni beim Altstadtfest in Trier, am 24. Juni bei der Mainzer Johannisnacht sowie beim Würth Open Air in Künzelsau - und am 25. und 26. Juni beim Kesselfestival in Stuttgart.

Beliebte Veranstaltungen im Juli und September

Im Juli finden in diesem Jahr das "Sea You Festival" am Tunisee bei Freiburg sowie "Das Fest" in Karlsruhe statt. Auf den Bühnen stehen unter anderem die DJs Paul Kalkbrenner und Alle Farben sowie Jan Delay, Passenger und Tom Gregory. An allen Festivaltagen ist SWR3 mit dabei und berichtet live vor Ort im Radio und online. Den Höhepunkt und Abschluss des Festivalsommers bildet vom 15. bis 17. September das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden.

Stadtfeste in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Einen besonders familiären Charakter bieten viele Stadtfeste in SWR3 Land, die von der Popwelle musikalisch begleitet werden. SWR3 gestaltet mit DJs und Coverbands teilweise das Bühnenprogramm: unter anderem am 10.6. in Sinzig, am 25.6. in Ludwigsburg, am 26.6. in Backnang, am 2.7. in Koblenz, am 15.7. in Wildberg sowie am 9. und 10.7. beim Bodan Festival in Kressbronn am Bodensee. SWR3 ist darüber hinaus bei verschiedenen Konzerten dabei und plant weitere Aktionen, die im Voraus unter SWR3.de angekündigt werden. Den Eventsommer-Auftakt machten bereits das "SWR3 Comedy Festival" vom 13. bis 15. Mai in Bad Dürkheim, der damit verbundene Tourauftakt der SWR3 Morningshow-Moderatoren Wirbitzky und Zeus, sowie das "Campus Festival" am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz.

