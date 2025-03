ESET erweitert seine ESET PROTECT Plattform um neue Funktionen

Jena (ots) - ESET Forscher decken erneut Cyberattacken in Europa auf: Die Hackergruppe MirrorFace lockte Mitte 2024 mehrere Angestellte einer diplomatischen Einrichtung in Mitteleuropa mit gezielten Phishing-Mails in die Falle. Die Masche der mit China in Verbindung stehenden Gruppe: In den Nachrichten nahm sie Bezug auf vorangegangene, legitime E-Mails zur EXPO 2025 in Japan und bot weitere Informationen zum Event an. ...

