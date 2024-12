Stammgast Personal GmbH

Faire Vergütung für Personalberater: Bashé Gast von der Stammgast Personal GmbH über die Stärken des Retainer-Modells

Berlin

Nachhaltige Rekrutierung statt rein erfolgsbasierter Zufallsfunde: In immer mehr Unternehmen fördern Retainer-Modelle Vertrauen, Verbindlichkeit und Effizienz – ein klarer Mehrwert für Arbeitgeber und Personalberater. Wie aber funktioniert dieses Modell und warum ist es für die moderne Personalvermittlung unverzichtbar?

Der aktuelle Recruiting-Markt ist geprägt von einem zunehmenden Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften. So erschweren vor allem unstrukturierte und ineffiziente Suchprozesse die Besetzung entscheidender Positionen. Besonders gravierend dabei: Viele Unternehmen bauen speziell in der Zusammenarbeit mit Personalberatern weiterhin auf rein erfolgsbasierte Modelle, die jedoch weder die nötige Priorität noch den erhofften Erfolg gewährleisten. "Ein erfolgsorientierter Ansatz mag auf den ersten Blick kosteneffizient erscheinen, doch er kostet wertvolle Zeit und geht oft zulasten der Qualität", betont Bashé Gast, Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Die Folgen können gravierend sein: Unbesetzte Schlüsselpositionen führen langfristig zu Stillstand oder sogar zum Verlust der eigenen Marktposition."

"In diesem hart umkämpften Marktumfeld ist ein strukturiertes Retainer-Modell daher ein absolut entscheidender Erfolgsfaktor für die Rekrutierung", führt er weiter aus. "Nicht nur erlaubt es Personalberatern, ihre Ressourcen gezielt einzusetzen – vor allem hilft es Unternehmen, qualifizierte Kandidaten schneller und effektiver zu gewinnen." Als Experte für Recruiting und individuelle Personallösungen hat Bashé Gast mit seinem Team bereits zahlreiche kaufmännische sowie technische Positionen in Branchen wie Elektrotechnik, Automotive und Chemie erfolgreich besetzt. Dabei zeigt sich immer wieder: Der Retainer-Ansatz vereint Effizienz und beidseitigen Mehrwert. Inwieweit davon sowohl Unternehmen als auch Personalberater konkret profitieren, erklärt Bashé Gast von der Stammgast Personal GmbH hier.

1. Prozessbeschleunigung und klare Priorisierung

Ein entscheidender Vorteil des Retainer-Modells liegt in der deutlichen Beschleunigung des Recruiting-Prozesses. Vorauszahlungen, etwa in Form einer 50/50-Aufteilung, motivieren Berater, sich intensiv mit der Besetzung der Position zu befassen. Gleichzeitig bindet die finanzielle Beteiligung das Unternehmen stärker in den Prozess ein, was die Verbindlichkeit erhöht und die Zusammenarbeit effizienter gestaltet. Durch die gezielte Auswahl und sorgfältige Qualifikation der Kandidaten werden ungeeignete Profile von Anfang an ausgeschlossen – ein Ansatz, der wertvolle Zeit spart und den Erfolg beschleunigt.

2. Vertrauen und gemeinsames Engagement

Das Retainer-Modell schafft eine stabile Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Commitment basiert. So verfolgen alle Beteiligten das gemeinsame Ziel, eine optimale Stellenbesetzung zu erreichen, was nicht nur die Produktivität, sondern auch die Nachhaltigkeit der Partnerschaft fördert. Durch regelmäßigen Austausch gewinnt der Personalberater zudem ein tiefes Verständnis für die spezifischen Anforderungen und die Unternehmenskultur, wodurch langfristige Kooperationen mit messbarem Mehrwert entstehen.

3. Qualität vor Quantität

Im Unterschied zu erfolgsabhängigen Modellen setzt das Retainer-Modell den Schwerpunkt auf die Qualität der Kandidaten. Demnach können Berater ihre Zeit und Ressourcen darauf verwenden, gezielt Talente zu finden, die perfekt auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt sind. Dadurch entfällt der oft zeitraubende Prozess der Sichtung zahlreicher ungeeigneter Profile. Stattdessen erhalten Unternehmen eine handverlesene Auswahl an Bewerbern, die ideal zur ausgeschriebenen Position passen.

4. Angemessene Vergütung des Aufwands

Die Suche und Auswahl geeigneter Kandidaten ist ein anspruchsvoller Prozess, der Fachwissen, Zeit und spezialisierte Ressourcen erfordert. Retainer-Modelle berücksichtigen diesen Aufwand und stellen sicher, dass Berater für ihre Leistung unabhängig vom endgültigen Vermittlungserfolg angemessen honoriert werden. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Expertise voll auszuschöpfen, und stellt sicher, dass Unternehmen hochqualifizierte Talente für ihre offenen Stellen präsentiert bekommen.

5. Höhere Motivation und Engagement der Personalberater

Darüber hinaus verspricht das Retainer-Modell Beratern finanzielle Sicherheit, wodurch sie ihre Bemühungen voll und ganz auf das Projekt konzentrieren können. Diese Struktur schafft nicht nur Vertrauen, sondern motiviert die Berater in aller Regel, über das gewöhnliche Maß hinauszugehen, um die bestmögliche Besetzung zu gewährleisten. Unternehmen profitieren von dieser Exklusivität, da ihre Anliegen höchste Priorität genießen und Personalberater ihre Ressourcen zielgerichtet einsetzen. Das Ergebnis: eine erstklassige Kandidatensuche, die keine Wünsche offenlässt.

Fazit: Das Retainer-Modell als unverzichtbarer Vorteil

Unterm Strich ermöglicht das Retainer-Modell Unternehmen eine effizientere und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Personalberatern und legt gleichzeitig den Grundstein für langfristigen Erfolg. Strukturen wie eine 50/50-Aufteilung oder stufenweise Vergütungen – etwa ein Drittel bei Projektstart, ein Drittel bei Kandidatenvorschlag und ein Drittel bei Abschluss – zeigen, wie ausgewogen und flexibel diese Modelle gestaltet werden können. Dabei schaffen sie Sicherheit für beide Seiten, fördern Verbindlichkeiten und steigern die Qualität der Ergebnisse.

Wer genau auf diese Vorteile baut, profitiert von langfristigen Besetzungen offener Stellen, bei denen gezielt die besten Talente ausgewählt werden. Dabei steht nicht der schnelle Abschluss im Vordergrund, sondern ausschließlich der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft, die auf Vertrauen, Qualität und gemeinsamen Erfolg ausgerichtet ist. Mit dem Retainer-Modell entscheiden sich Unternehmen somit für einen Ansatz, der nicht nur Effizienz, sondern auch Nachhaltigkeit gewährleistet.

