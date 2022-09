Körber AG

Technologiekonzern Körber veranstaltet erste virtuelle Career Week vom 26.-30. September 2022: New Work, Leadership, Personal Branding und Sustainability im Mittelpunkt

Hamburg (ots)

Mehr Vielfalt, mehr Perspektive, breit gefächerte Karrieremöglichkeiten: Der Technologiekonzern Körber veranstaltet vom 26. bis 30. September 2022 die erste globale virtuelle Career Week. Auf dem Programm stehen inspirierende Vorträge, Trainings für Einsteiger und Führungskräfte, Experten-Talkrunden und eine Bandbreite an Jobs, für die sich Interessierte direkt bewerben können.

Der Karrierewoche liegt die Idee eines New Work Ecosystems zugrunde: "Die Herausforderungen der Arbeitswelt von heute und morgen sind vielfältig und lassen sich nicht allein auf Unternehmensebene lösen, es braucht dafür ein ganzes Ökosystem an Partnern und Experten", so Gabriele Fanta, Head of Group HR bei Körber.

Diesem Gedanken folgend, sind bei der Career Week mehr als 25 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und den Medien vertreten. Sie sprechen zu Themen wie New Work, Leadership oder Sustainability: von Gero Hesse, einem der bekanntesten Personalblogger und Gründer vom HR-Podcast "Saatkorn" über Professorin Katharina Hölzle vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO bis zu Dr. Florian Heinemann, Co-Founder Project A Ventures und Prof. Dr. Yasmin Weiß, Autorin und Professorin an der TH Nürnberg.

Interessenten finden Informationen und die Möglichkeit zur kostenfreien Registrierung unter dem folgenden Link.

