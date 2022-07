Körber AG

Körber erwirbt Omnichannel- und globale Frachtprüfungs- und Zahlungsdienste von enVista

Hamburg (ots)

Körber, ein internationaler Technologiekonzern, hat eine Vereinbarung über den Kauf der Enspire Commerce(TM) Omnichannel-Lösungen von enVista einschließlich des Auftragsmanagementsystems (OMS) und des Frachtprüfungs- und Zahlungsdienstes (FAP) unterzeichnet. Mit den Lösungen von enVista kann Körber über ein erweitertes Portfolio Kunden unterstützen, die ständig steigenden Konsumentenerwartungen in der wettbewerbsintensiven Omnichannel-Landschaft deutlich besser zu adressieren.

Um heutige Verbrauchererwartungen zu erfüllen, sind digitale, integrierte Prozesse von der Auftragserfassung bis zur Auslieferung erforderlich. Durch die Kombination von Körbers einzigartiger Softwareexpertise mit der Kompetenz von enVista können Unternehmen ihre Handels- und Logistikabläufe End-to-End ausrichten und weiter digitalisieren. Mit der Übernahme wird Körber zu einem integrierten, globalen Anbieter von Omnichannel-Commerce-, Fulfillment- und Transport-Software.

"Diese Übernahme ist eine großartige Erweiterung unseres bestehenden Produktportfolios und ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, ein globaler Supply-Chain-Software-Champion zu werden! Gleichzeitig stärken wir mit mehr als 400 neuen Kolleginnen und Kollegen rund um den Globus unsere Präsenz, um unsere Kunden weltweit bestmöglich zu unterstützen", so Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender des Körber-Konzerns. "Wir sehen auch, dass unsere strategische Partnerschaft mit KKR, die wir im März 2022 geschlossen haben, bereits erste Erfolge zeigt und freuen uns auf den weiteren Weg!"

KKR hatte im März 2022 eine signifikante Minderheitsbeteiligung an Körbers Supply-Chain-Software-Geschäft erworben.

"Körber ist Technologiepartner im Bereich Fulfillment und Distribution für Tausende von Unternehmen weltweit", erläutert Chad Collins, Chief Executive Officer Software im Körber-Geschäftsfeld Supply Chain. "Die Übernahme der enVista-Plattform ermöglicht unseren Kunden die Sicht auf den gesamten Logistikzyklus sowie über verschiedene Nachfragequellen und Bestände hinweg. Der Monitoring- und Zahlungsservice für Frachten (FAP) ermöglicht eine Transporttransparenz und -verfolgung, die in ERP- oder TMS-Lösungen so nicht verfügbar ist."

Das Auftragsmanagementsystem (OMS) von enVista, das Teil der Enspire Commerce-Plattform ist, ermöglicht kanalübergreifende Auftragstransparenz und nutzbringenden Datentransfer. Dieser Nutzen wird durch die Kombination mit den bereits etablierten Fulfillment-Lösungen von Körber noch erhöht: Kundenwünsche können so in Echtzeit erfüllt werden. enVistas Frachtprüfungs- und Zahlungsdienste (FAP) werden darüber hinaus OMS- und WMS-Lösungen ideal ergänzen und Kunden so ein neues Niveau an Rentabilität, Kontrolle, Business Intelligence und Nutzererlebnis ermöglichen. Durch die Bereitstellung einer einzigen Quelle für Transporttransparenz bei gleichzeitiger Steuerung und Optimierung der Transportausgaben ebnen enVista und Körber den Weg dafür, dass Kunden in den Lieferketten von morgen den Wert ihrer Transportaktivitäten voll ausschöpfen.

"Führende Einzelhändler, Distributoren und Konsumentenmarken haben die Bedeutung integrierter und digitaler Systeme für Handel und Logistik erkannt", sagt Jim Barnes, CEO von enVista. "Unsere Omnichannel-Commerce- und FAP-Lösungen der nächsten Generation sorgen im Zusammenspiel mit der Auftragsabwicklung von Körber für nahtlose Omnichannel-Markenerlebnisse - so wie Verbraucher es erwarten. Die globalen Vertriebs-, Implementierungs- und Service-Kapazitäten von Körber werten das Angebot von enVista auf und schaffen zusätzlichen Nutzen sowie Wettbewerbsvorteile und Marktimpulse. Ich freue mich darauf, meine 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Supply Chain und Handel in das Team einzubringen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 12.000 Mitarbeitern, mehr als 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com

Über das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain

Entlang der Supply Chain wachsen die Herausforderungen täglich. Körber bietet auf einzigartige Weise eine breite Palette bewährter End-to-End-Technologien für die Logistik - für jede Unternehmensgröße, Geschäfts- oder Wachstumsstrategie. Unsere Kunden beherrschen die Komplexität der Lieferkette dank eines Portfolios, das Software, Automatisierungslösungen, Brief- und Paketlösungen, Voice, Robotik sowie Transportsysteme umfasst - und vereint unter einem Dach das Know-how für die umfassende Systemintegration. Körber ermöglicht es, Lieferketten so zu gestalten, dass sie zum Wettbewerbsvorteil werden. "Conquer supply chain complexity" - mit Körber. Das Geschäftsfeld Supply Chain ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber mit rund 12.000 Mitarbeitern und mehr als 100 Standorten weltweit. Mehr unter www.koerber-supplychain.com

Über enVista

Das globale Software-, Beratungs-, Managed Services- und Automatisierungsunternehmen enVista optimiert und transformiert den physischen und digitalen Handel für weltweit führende Hersteller, Distributoren, Logistikdienstleistungsunternehmen und Omnichannel-Einzelhändler. Das Unternehmen optimiert auf einzigartige Weise physische und digitale Handelswelten, indem es die Effizienz von Lieferketten durch Kosteneinsparungen und vereinheitlichte Handelsansätze zugunsten verbesserter Kundenerlebnisse und Umsatzerzeugnisse erhöht. Ergänzend dazu vereint enVista mithilfe der markführenden Unified Commerce Platform "Enspire Commerce" Funktionalitäten in den Bereichen Logistik, Transport, IT, Enterprise Business Solutions und Omnichannel Commerce und bringt umfassende Kompetenzen in der Beratung, Implementierung und Umsetzung mit. Sowohl mittelständische als auch Fortune 100/5000-Unternehmen setzen auf enVista. Beratung und Bereitstellung von Lösungen sind in unserer DNA. Lassen Sie uns ein Gespräch führen(TM). www.envistacorp.com

