Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Solide Geschäftsentwicklung und zwei Auszeichnungen für die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Innsbruck - Die BTV erreichte trotz der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine solide Bilanz zum 31.03.2021. Neben diesem Geschäftserfolg wurde die Bank erneut von ihren Kundinnen und Kunden ausgezeichnet: der FMVÖ-Recommender-Award belegt einmal mehr das hohe Kundenvertrauen. Zudem wurde die BTV 2021 erstmalig zum "Leading Employer" gekürt - die Bank zählt damit zu Österreichs Top-1-Prozent der Arbeitgeber. Getragen vom robusten Kundengeschäft und soliden Liquiditätspositionen lag die Bilanzsumme im ersten Quartal bei 13,9 Mrd. EUR (+817 Mio. EUR im Vergleich zum ersten Quartal 2020). Die Forderungen an Kunden, im Geschäftsmodell der BTV eine der wesentlichsten Bilanzpositionen, erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um +24 Mio. EUR auf 8,1 Mrd. EUR. Das Eigenkapital stieg im ersten Quartal 2021 trotz der herausfordernden Bedingungen im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um weitere +45 Mio. EUR an. "Operativ liegt das Ergebnis der Bank im 1. Quartal erfreulicherweise auf Vorjahresniveau. Der Ausfall der Wintersaison in den Skigebieten, an denen die BTV beteiligt ist, belastet das Ergebnis und führt zu einem Rückgang um -8,4 Mio. EUR auf 23,4 Mio. EUR. Die BTV liegt damit jedoch auf Budgetkurs", fasst Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher die ersten Monate des Jahres zusammen. Sehr gute Kundenorientierung Die Passivseite der Bilanz zeigt das hohe Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die BTV, die seit ihrer Gründung im Jahr 1904 gerade in Krisenzeiten als stabiler Anker bekannt ist und geschätzt wird. Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln, verzeichneten einen Zuwachs um +1,3 Mrd. EUR auf 16,6 Mrd. EUR. Das Kundenvertrauen bestätigt außerdem die Auszeichnung des Finanz-Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ). 2021 erhält die BTV ein weiteres Mal den Recommender-Award für "sehr gute Kundenorientierung". "Der Award ist für uns erneut eine besondere Auszeichnung, da er die Zufriedenheit und vor allem das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden widerspiegelt", freut sich Gerhard Burtscher. Das Gütesiegel wird jährlich an Banken und Versicherungen vergeben und basiert auf einer bundesweiten Umfrage unter 8.000 Kunden, in deren Rahmen die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft erhoben werden. Der FMVÖ-Recommender ist ein maßgebliches Branchenbarometer für Finanzinstitute und dient Kunden als Orientierungshilfe. Erstmalig zum Leading Employer gekürt Die BTV wird 2021 erstmals mit dem "Leading Employer"-Award ausgezeichnet. Nach der umfangreichen Analyse von rund 40.000 Unternehmen ist die BTV damit unter den Top-1-Prozent der heimischen Arbeitgeber. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn im Rahmen dieser Studie werden zahlreiche unterschiedliche Facetten eines Unternehmens untersucht, was für die Aussagekraft der Ergebnisse spricht", sagt Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Das Bewertungssystem evaluiert im Rahmen einer Metaanalyse Millionen von Datensätzen. So entsteht ein Gesamtbild zur Qualität und Attraktivität des Arbeitgebers. Wichtige Kriterien für die Studie sind Mitarbeiterzufriedenheit und -angebote, Gesundheitsmanagement, Image, Arbeitsplatzsicherheit und HR- Expertise. Die Verleihung des Qualitätssiegels erfolgt außerdem unter Aufsicht und Einbeziehung der Expertise eines Beirats mit Mitgliedern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Bilanz BTV KONZERN (IFRS) Ist 31.03.2021 Ist 31.03.2020 Veränderung Betreute Kundengelder 16.610 Mio. EUR 15.285 Mio. EUR +1.325 Mio. EUR Finanzierungen an Kunden 8.117 Mio. EUR 8.093 Mio. EUR +24 Mio. EUR Bilanzsumme 13.933 Mio. EUR 13.116 Mio. EUR +817 Mio. EUR Eigenkapital 1.806 Mio. EUR 1.761 Mio. EUR +45 Mio. EUR GuVBTV KONZERN (IFRS) 1. Quartal 2021 1. Quartal 2020 Veränderung Periodenüberschuss vor Steuern 23,4 Mio. EUR 31,8 Mio. EUR -8,4 Mio. EUR Rückfragehinweis: Kontakt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1, 6020 Innsbruck MMag. Marion Plattner Vorstandsbüro T +43 505 333 – 1409 E marion.plattner@btv.at www.btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 A-6020 Innsbruck Telefon: +43(0)5 05 333 FAX: +43(0)5 05 333- 1408 Email: info@btv.at WWW: www.btv.at ISIN: AT0000625504, AT0000625538 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell