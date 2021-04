Sky Deutschland

Disney+ ab 8. April auf Sky Q und in Kürze auch dem Sky Ticket TV Stick verfügbar

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- Alles einfach auf Sky: Disney+ ab sofort auf Sky Q verfügbar und in wenigen Wochen auch auf dem Sky Ticket TV Stick - Sky Q stärkt Position als führende All-in-One-Plattform und zeigt Disney+ Inhalte Seite an Seite mit dem Sky Programm - Direkter Zugriff auf die Inhalte der Disney+ App mit den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und der neuen Film- und Serien-Welt Star

8. April 2021 - Sky Kunden in Deutschland und Österreich dürfen sich ab sofort auf noch mehr hochkarätiges und vielfältiges Entertainment freuen. Die Disney+ App ist ab sofort auf Sky Q Geräten und in Kürze auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Disney+ Seite an Seite mit Sky Programmen

Mit nur einer Fernbedienung erhalten Entertainmentfans damit einfachen und schnellen Zugriff auf die riesige Auswahl an Filmen und Serien der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Disney+ Inhalte erscheinen auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten weiterer starker Partner. Ab Sommer werden Disney+ Inhalte außerdem in die Sky Q Suche integriert. Der Zugang zu Disney+ ist ganz einfach: App öffnen, anmelden und los geht's. Alle, die noch kein Disney+ Abo besitzen, registrieren sich einfach auf disneyplus.com.

Sky Q stärkt Position als All-In-One-Plattform

Mit der Integration von Disney+ baut Sky Q seine Position als führende All-In-One-Plattform weiter aus. Sky Q bietet Zuschauern ihr gesamtes Fernsehprogramm einfach an einem Ort: die gesamte Vielfalt von Sky linear und auf Abruf, Free-TV-Sender, Komfortfunktionen wie die Sky Q Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken sowie Apps wie ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, TVNOW (ab Sommer 2021), Spotify und DAZN - vieles davon in bester UHD- und HDR-Qualität.

Disney+ auch mit dem Sky Ticket TV Stick streamen

Auch Kunden, die einen Sky Ticket TV Stick besitzen haben in wenigen Wochen die Möglichkeit, ganz ohne Smart TV Funktion neben Serien, Filmen und Live-Sport von Sky Ticket einfach auf die Disney+ App zuzugreifen.

Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland:

"Sky Q macht es Entertainmentfans einfacher und bequemer denn je, mit nur einer Fernbedienung die exklusiven Sky Programme und die beliebtesten Mediatheken und Apps auf einer Plattform zu genießen. Dank der Integration von Disney+ ist ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig, um nach 'Zack Snyder's Justice League' auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von 'The Falcon and the Winter Soldier' zu sehen. Und auch für alle, die ihr Sky Programm über den Sky Ticket TV Stick streamen, ist der Zugang zu Disney+ nun so einfach wie nie zuvor."

Eun-Kyung Park, GM Media, The Walt Disney Company GSA:

"Disney+ ist das Zuhause für außergewöhnliches Storytelling von den ikonischen Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und unserer neuen Welt Star. Die Einführung auf Sky Q und dem Sky Ticket TV Stick bedeutet, dass noch mehr Menschen die Geschichten, die sie lieben, von zu Hause aus so bequem wie möglich auf ihrem Screen genießen können."

Über Disney+

Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie für General Entertainment Inhalte unter der Marke Star in ausgewählten internationalen Märkten. Als Teil von Disneys Media und Entertainment Distribution bietet Disney+ ein werbefreies Programm auf den meisten internetfähigen Endgeräten an mit einer Vielzahl von Spielfilmen, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilmen. Neben dem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Katalog an Film- und TV-Klassikern ist der Streaming-Service das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Kreativstudios.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell