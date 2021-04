Sky Deutschland

HBO-Miniserie "Mare of Easttown" mit Kate Winslet im Mai bei Sky

Kate Winslet brilliert in der siebenteiligen Miniserie als Polizistin, die einen Mord aufklären muss und dabei mit Begebenheiten aus ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Sky präsentiert "Mare of Easttown" ab 21. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf sowie immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.

Über "Mare of Easttown":

Kleinstadtpolizistin Mare Sheehan (Kate Winslet) muss in ihrem Heimatort Easttown, Pennsylvania, einen Mord aufklären. Währenddessen zerfällt ihr Leben in Stücke. "Mare of Easttown" erforscht die dunkle Seite einer engen Gemeinschaft und zeigt ganz authentisch, wie Familie und vergangene Tragödien unsere Gegenwart bestimmen können. Die Serie wurde kreiert und geschrieben von Brad Ingelsby ("The Way Back"), Craig Zobel ("The Leftovers") führte bei allen Episoden Regie und ist ausführender Produzent. Kate Winslet spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungierte ebenfalls als ausführende Produzentin, wie auch Paul Lee und Mark Roybal (wiip), Gavin O'Connor sowie Gordon Gray (Mayhem Pictures).

Des Weiteren spielen folgende Darsteller in "Mare of Easttown": Julianne Nicholson ("The Outsider") als Lori Ross, Mares beste Freundin seit Kindheitstagen; Jean Smart ("Watchmen") als Helen, Mares Mutter; Angourie Rice ("Black Mirror") als Siobhan Sheehan, Mares Teenager-Tochter; Evan Peters ("American Horror Story") als Detective Colin Zabel, ein Bezirksdetektiv, der Mare bei ihren Untersuchungen unterstützt; Guy Pearce ("Mildred Pierce") als Richard Ryan, ein Professor in kreativem Schreiben; Cailee Spaeny ("Devs") als Erin McMenamin, ein isolierter Teenager, die mit ihrem gewalttätigen Vater zusammenlebt; David Denman ("Outcast") als Frank Sheehan, Mares Ex-Mann; John Douglas Thompson ("For Life") als Chief Carter, Mares Chef bei der Polizei; Patrick Murney ("Seven Seconds") als Kenny McMenamin, Erins Vater; James McArdle ("Ammonite") als Deacon Mark Burton; Sosie Bacon (HBO's "Here and Now") als Carrie Layden, Drews Mutter und Kevins Ex-Freundin; Joe Tippett ("Rise") als John Ross, Loris Ehemann und High-School-Sweetheart; und Neal Huff ("The Wire") als Mares Cousin, Father Dan Hastings.

Facts:

Originaltitel: "Mare of Easttown", Miniserie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Drehbuch: Brad Ingelsby. Regie: Craig Zobel. Ausführende Produzenten: Brad Ingelsby, Craig Zobel, Kate Winslet, Paul Lee, Mark Roybal, Gavin O'Connor, Gordon Gray. Darsteller: Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Guy Pearce, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett, Neal Huff.

Ausstrahlungstermine:

Ab 21. Mai 2021 wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

