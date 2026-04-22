Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

FIBO Congress 2026 überzeugt auf ganzer Linie

Saarbrücken (ots)

Der FIBO Congress 2026 hat am 16. und 17. April erneut gezeigt, warum er zu den wichtigsten Branchenevents zählt. Zwei Tage lang standen Input, Austausch und Networking im Fokus. Mit einer großen Themenvielfalt und vielen aktuellen Zukunftsthemen traf der Kongress genau den Puls der Branche - und überzeugte das Publikum auf ganzer Linie.

Wenn die Branche nach Köln zum FIBO Congress kommt, geht es traditionell um konkrete Lösungen, neue Perspektiven und konstruktiven Austausch. So auch in diesem Jahr. Am 16. und 17. April 2026 wurde das Confex der Koelnmesse erneut zum Treffpunkt der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Fachvorträge zu Zukunftsthemen

Organisiert von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der BSA-Akademie unter Federführung der FIBO überzeugte der Kongress auch in diesem Jahr mit einem vielseitigen und praxisnahen Programm - und entsprechend positivem Feedback der Teilnehmenden.

"Ich bin Coach und Athlet. Ich bin vor allem hier, um das Maximum für unsere Leute zuhause rauszuholen."

Robin von Zitadelle Graz, Kampfsportclub

In rund 40 Fachvorträgen griffen Expertinnen und Experten zentrale Zukunftsthemen auf, die die Branche aktuell bewegen. Dazu zählten unter anderem Künstliche Intelligenz, Longevity, Abnehmspritzen, Recovery sowie moderne Führungsansätze und Trainingskonzepte. Die Inhalte waren klar zukunftsorientiert und lieferten den Teilnehmenden wertvolle Impulse für die direkte Umsetzung im beruflichen Alltag.

Keynotes als Inspirationsquellen

Für weitere besondere Momente sorgten die Keynotes der Paracycling-Weltmeisterin Denise Schindler und des Weltrekord-Apnoetauchers Christian Redl. Mit ihren persönlichen Geschichten über Rückschläge, mentale Stärke und das Überwinden von Grenzen begeisterten sie das Publikum nachhaltig. Der große Applaus im Anschluss sprach für sich.

Neben den Vorträgen blieb ausreichend Raum für Austausch und Networking. In der Speakers Corner sowie in der Kongress-Lounge entstanden zahlreiche Gespräche, neue Kontakte und weiterführende Ideen - für viele Teilnehmende ein zentraler Mehrwert des Kongresses.

"Kurze, knackige und informative Sessions. Ich habe definitiv nur positive Erfahrungen auf dem FIBO Congress gesammelt. Man konnte den Speakern Fragen stellen, das finde ich super."

Lea Naaijer, Personal Trainerin und selbstständig mit Shape yourself GmbH

Damit bestätigte der FIBO Congress erneut seine Funktion als Treffpunkt für Wissenstransfer, Inspiration und Vernetzung innerhalb der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Bilder und weitere Stimmen der Teilnehmenden finden Sie unter:

www.fibo-congress.com

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