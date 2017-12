Heilbronner Stimme: CDU-Bundesvize Strobl zur SPD-Sondierungsentscheidung: "SPD kommt in Trippelschritten voran" - "SPD ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt"

Heilbronn (ots) - CDU-Bundesvize Thomas Strobl kritisiert, dass sich die SPD bei der Regierungsbildung so langsam bewegt. Strobl sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag): "Immerhin, die SPD kommt voran - aber leider seit Tagen und Wochen nur in mini Trippelschrittchen, sie muss dringend am Tempo arbeiten. Die SPD ist anscheinend zu sehr mit sich selber und damit beschäftigt, die Seelen ihrer Mitglieder zu streicheln. Die Verantwortung für Deutschland, seine Menschen, für Europa stellt die SPD nach hinten. Ich kann keinem Menschen erklären, warum wir bald ein Vierteljahr nach dem Wahltag noch immer keine richtigen, echten Schritte zu einer Bundesregierung haben." Zudem hoffe er, dass endlich Zug in die Sache komme, dass anständig miteinander verhandelt werde - und "dass sich die Sozialdemokraten nicht mehr solchen KoKo-Kokolores einfallen lassen". Für die CDU gelte der Satz: "Erst das Land und dann erst die Partei. Ich hoffe sehr, dass sich die SPD daran auch wieder erinnert - auch wenn Frau Schwesig das nicht begreift."

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hatte am Freitag bestätigt, dass seine Partei mit der CDU und CSU Sondierungsgespräche zur Bildung einer Bundesregierung aufnehmen will. Das habe der Vorstand einstimmig beschlossen, sagte er nach einer Vorstandssitzung am Freitag in Berlin.

