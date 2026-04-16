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Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

biha-Präsident Eberhard Schmidt trifft Gesundheits-Staatssekretär Tino Sorge in Berlin

biha-Präsident Eberhard Schmidt trifft Gesundheits-Staatssekretär Tino Sorge in Berlin
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Berlin (ots)

Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), diskutierte am 16. April 2026 gemeinsam mit Tino Sorge, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), und Peter Aumer, Haushaltsexperte und Bundestagsabgeordneter der CDU/CSU-Fraktion, die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen.

In besonderem Interesse lagen dabei die Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit zur Reform der Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Dazu biha-Präsident Eberhard Schmidt: "Es ist für alle Reformvorhaben wichtig, dass die Politik sich mit Fachexperten aus der Praxis austauscht, um frühzeitig Fehlentwicklungen zu vermeiden."

Anliegen von biha-Präsident Schmidt an die aktuelle Gesundheitspolitik ist vor allem, die Versorgungsqualität im Sinne eines gleichberechtigten Hörens zu erhalten. Dazu bedürfe es aller Anstrengung von Gesundheitspolitik und Leistungserbringern.

Pressekontakt:

Sabine Weiler-Bion, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR,
weiler-bion@biha.de

Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell

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