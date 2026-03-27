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Audio-Broadcasting: ein Sender, viele Empfänger

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Mainz (ots)

Eine Durchsage für alle

Was früher typisch für das Radio war - ein Sender, viele Empfänger - bietet heute Auracast für die Welt der Smartphones. Mit der neuen Bluetooth-Technologie lassen sich Audiogeräte und Hörgeräte drahtlos mit öffentlichen Lautsprechersystemen verbinden. Ob am Bahnhof, am Flughafen oder auf Veranstaltungen: Die Informationen können zukünftig per Audio-Streaming abgerufen werden. Einfach den Barcode/QR-Code mit dem Smartphone abscannen oder sich - ähnlich wie beim WLAN - einloggen und die Durchsage kommt über Kopfhörer, EarPhones oder Hörsysteme direkt ins Ohr. Das Smartphone kann danach gleich wieder ausgeschaltet werden. Der Stream steht.

Neuer Standard fördert Konnektivität und Barrierefreiheit

Kein Rauschen, kein Scheppern, keine Umgebungsgeräusche. Die Klangqualität überzeugt, der Stromverbrauch ist gering. Der neue Standard (Bluetooth 5.2 oder LE Audio) hilft, Informationen besser und einfacher zu verstehen. Auf diese Weise fördert er die Barrierefreiheit und Konnektivität. Von vielen neueren Smartphones und Hörsystemen wird er bereits unterstützt.

"Für viele Menschen bedeutet Auracast eine echte Verbesserung für das Hören im öffentlichen Raum", sagt Hörakustiker-Meister Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), der die Branche vertritt. "Ein weiterer Vorteil der neuen Technologie ist, dass sie von allen Hörenden genutzt werden kann." Interessierte können sich beim Hörakustiker-Fachbetrieb vor Ort dazu beraten lassen.

Hörakustiker-Fachbetriebe in Wohnortnähe: https://www.hoerakustiker-suche.de/

Mehr Informationen rund ums Hören: https://www.richtig-gut-hoeren.de

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