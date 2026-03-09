Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Ministerpräsident und Bundeswirtschaftsministerin besuchen biha-Stand bei der Handwerksmesse

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) den Stand der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) bei der Internationalen Handwerksmesse in München besucht. Im Gespräch mit Ministerin Reiche und Ministerpräsident Söder ging es dort vor allem um den Fachkräftemangel und die Ausbildungssituation im Hörakustik-Handwerk sowie den Zugang zur Hörversorgung. Besonders interessiert war die Bundesministerin am Campus Hörakustik, dem größten Bildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Sie zeigte sich begeistert von der hohen Ausbildungsqualität. Dr. Söder und Reiche ließen sich insbesondere die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kunstkopf "Carl" erläutern. Mit ihm können Ohrabdrücke, Hörmessungen und Arbeiten im Gehörgang simuliert werden.

Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell