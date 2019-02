HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA

Wie Arbeitgeber ihre Chancen verbessern können, Mitarbeiter zu finden

Heilbronn (ots)

In vielen Orten, in denen sich Unternehmen aus dem Mittelstand befinden, ist das Leben für Bewerber wirtschaftlich überdurchschnittlich attraktiv. Das ist ein Argument, das Arbeitgeber für ihre Mitarbeitersuche nutzen können.

Im Mittelstand gibt es viele Arbeitgeber, die als Hidden Champions gelten. Laut Veröffentlichung der Wirtschaftswoche vom November 2018 sind 450 von ihnen sogar Weltmarktführer. Solche Mittelständler haben allerdings häufig mit gleich zwei Problemen zu kämpfen. Erstens genießen sie zwar einen guten Ruf und einen überdurchschnittlich hohen Bekanntheitsgrad. Das gilt aber leider meistens nur für ihre eigene Branche. Und zweitens befinden sie sich oft in Orten, die wenig bekannt sind. Nicht umsonst steckt in der Bezeichnung Hidden Champions das Wort "versteckt". Doch welcher Bewerber kennt schon Orte wie zum Beispiel Iphofen in Bayern, Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen, Niesetal in Hessen, Büdelsdorf in Schleswig-Holstein oder Ingelfingen-Criesbach in Baden-Württemberg? In all diesen und zahlreichen weiteren, unbekannten Orten befinden sich Weltmarktführer, deren Name Bewerbern außerhalb der Branche nichts sagt. Kein Wunder also, dass Bewerber bei ihrer Suche in einem Stellenportal diesen Arbeitgebern weniger Aufmerksamkeit schenken als bekannten Unternehmen und Marken.

Das Portal www.stelleninfos.de hat sich mit dieser Problematik des Mittelstands intensiv auseinandergesetzt und bietet Arbeitgebern eine interessante Möglichkeit, ihre Chancen zu verbessern, Mitarbeiter zu gewinnen. Als einziger Anbieter in Deutschland berechnet das Portal einen sogenannten Stelleninfos-Index. Er lenkt die Aufmerksamkeit potentieller Bewerber durch eine besondere Markierung schon in der Auflistung auf solche Stellenangebote, die sich in Orten befinden, in denen man wirtschaftlich mehr vom Leben hat. Über einen Algorithmus wird für alle Orte in Deutschland anhand von Werten, wie zum Beispiel dem Haushaltsnettoeinkommen, den Lebenshaltungskosten und Mieten, direkt für jede einzelne Stelle berechnet, ob ein Zweipersonenhaushalt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besser oder schlechter dasteht. Dabei ergeben sich deutliche Unterschiede, die monatlich mehrere Hundert Euro ausmachen können. Wer sich zum Beispiel entscheidet, in einer teuren Großstadt zu arbeiten, der muss damit rechnen, dass eine für einen Stellenwechsel ausgehandelte Gehaltserhöhung durch die Lebenshaltungskosten nicht nur aufgefressen wird, sondern am Ende sogar auch noch weniger im Geldbeutel bleibt als zuvor. Es lohnt sich für Bewerber also, genauer hinzusehen.

Ganz anders sieht die Situation in den meisten Orten aus, in denen die Hidden Champions ihre Unternehmen haben. So befinden sich zum Beispiel nahezu zwei Drittel der Weltmarktführer in Orten mit einem positiven Stelleninfos-Index, der über dem Bundesdurchschnitt (=100) liegt. Gerade dort gibt es also für Bewerber hervorragende Möglichkeiten, nicht nur eine interessante Stelle zu finden, sondern auch wirtschaftlich deutlich mehr vom Leben zu haben. Während Bewerber sich in Metropolen weniger leisten können, bieten ihnen die Orte der Hidden Champions deutlich attraktivere Möglichkeiten. Wer möchte zum Beispiel nicht lieber in einem Haus als in einer kleinen Wohnung leben? Man muss es potentiellen Bewerbern nur sagen. Das Portal stelleninfos.de bietet diesen Vorteil, den Arbeitgeber auch in Kombination mit anderen Stellenportalen und Medien günstig nutzen können.

