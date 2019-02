HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA

Der Stelleninfos-Index zeigt, wo man mehr vom Leben hat

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Wenn es darum geht, ein Stellenangebot anzunehmen, spielt das Gehalt meistens eine maßgebliche Rolle. Entspricht es den Vorstellungen der Bewerber, rücken oft wichtige Entscheidungskriterien, wie die Lebenshaltungskosten, zunächst in den Hintergrund. Spätestens wenn diese bekannt werden, kommt es häufig zu einer bösen Überraschung. Anstatt mehr hat man weniger im Geldbeutel.

Was ist, wenn die überdurchschnittliche Bezahlung zum Großteil in die Lebenshaltungskosten fließt und damit der vermeintliche Vorteil einer guten Bezahlung wieder verpufft? Stelleninfos ist eine Plattform, die hierzu eine einzigartige Lösung bietet. Die Website www.stelleninfos.de fungiert nämlich nicht nur als klassisches Stellenportal, sondern zeigt dem User zudem für einen potentiellen Arbeits- und auch Wohnort an, wie viel ein Zweipersonenhaushalt dort voraussichtlich "mehr vom Leben hat". Der sogenannte Stelleninfos-Index basiert auf einem eigens für alle Orte in Deutschland ermittelten Algorithmus, der Haushaltsnettoeinkommen, Mieten sowie Lebenshaltungskosten bundes- und landesweit gegenüberstellt. Mit ihm wird ein Wert für den jeweiligen Ort ermittelt, der zeigt, ob das Leben dort wirtschaftlich attraktiv ist. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt dient er als Orientierung. Je höher er ausfällt, desto mehr hat man vom Leben. Mit einbezogen in der Berechnung sind sämtliche Lebenshaltungskosten, also auch Ausgaben für die Bekleidung, Verpflegung, Mobilität, etc. So lässt sich ergänzend ein Monatswert ermitteln, der konkret aufzeigt, wie groß die Differenz aus dem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen und den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in einem Ort ist und ob diese positiv ausfällt.

Vergleicht man insgesamt die 100 Top-Orte mit positiven Indizes bezüglich der Anzahl ihrer Jobangebote, dann liegt Nordrhein-Westfalen mit 14 Städten an erster Stelle, dicht gefolgt von Baden-Württemberg mit 13 Städten und Bayern mit 12 Städten. Der einmalige Stelleninfos-Index hebt zudem Stellen in Orten in der Stellenauflistung hervor, die - oft fernab von großen Ballungszentren - Standorte von Hidden Champions oder sogar Weltmarktführern sind. Diese zunächst eher unscheinbaren Orte bieten verhältnismäßig gute Voraussetzungen für eine bessere Lebensqualität. Denn hier ergibt sich ein positiver Saldo, weil unterdurchschnittlichen Lebenshaltungskosten überdurchschnittlichen Haushaltseinkommen gegenüberstehen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen an zwei verschiedenen Standorten Mitarbeiter zum gleichen Gehalt beschäftigt, dann kann sich aufgrund der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten für einen der beiden Orte ein deutlicher Vorteil ergeben. Durch die Hervorhebung des Mehrwerts direkt bei jeder Stelle rücken die Angebote der Hidden Champions bei Bewerbern stärker in den Fokus. Umgekehrt lässt sich der Index dafür nutzen, um im Falle einer Jobannahme in einem hochpreisigen Mietumfeld ganz gezielt ein höheres Gehalt auszuhandeln. So bleibt unterm Strich mehr vom Leben.

Pressekontakt:

Konrad Hettenbach

Geschäftsführer

Telefon: 07131/ 7930-100

E-Mail: kontakt@stelleninfos.de

HETTENBACH GMBH & CO KG

Original-Content von: HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA, übermittelt durch news aktuell