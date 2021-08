DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Presseeinladung: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht die DLRG

Bad Nenndorf/Bitterfeld-Wolfen (ots)

Die Deutsche Lebens Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lädt alle Pressevertreter herzlich zum Besuch des Bundespräsidenten am Montag, 6. September, bei der DLRG in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) ein. Bundespräsident Steinmeier ist Schirmherr der größten freiwilligen Wasserrettungsorganisation der Welt und wird sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Lebensretter machen.

Ablauf des Besuchs

Der Besuch findet an zwei Orten in Bitterfeld-Wolfen statt. Nach der Ankunft des Bundespräsidenten am Großen Goitzschesee vor der Bernsteinvilla und der Begrüßung durch DLRG Präsident Achim Haag um 13 Uhr startet der erste Teil mit einer Präsentation der DLRG in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Gefahrenabwehr. Hier gewährt die DLRG Einblicke in den Katastrophenschutz sowie die Hochwasserbekämpfung. Zudem informieren die Wasserretter über ihre Jugend- und Nachwuchsarbeit und stellen abschließend die Bereiche Rettungshunde, Notfallrettung, Sanitätswesen und Erste-Hilfe-Ausbildung vor.

Gegen 13:45 Uhr folgt der zweite Teil mit einem halbstündigen Gespräch. In der Bernsteinvilla tauscht sich Bundespräsident Steinmeier unter anderem mit Achim Haag, Holger Hövelmann (DLRG Landesverbandspräsident Sachsen-Anhalt) und Vertreterinnen der DLRG-Jugend über aktuelle Herausforderungen der DLRG aus. Als Themen stehen der Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe und die Nachwuchsgewinnung der DLRG im Fokus.

Gegen 14:35 Uhr präsentiert die DLRG dem Bundespräsidenten die Ausstattung und Arbeit an der Wasserrettungsstation mit mehreren Einsatzkräften und Rettungsschwimmern und demonstriert Disziplinen des Rettungssports, den die DLRG als internationalen Spitzensport im nationalen Dachverband DOSB vertritt.

Der Besuch des Bundespräsidenten bei der DLRG im Überblick:

Datum: Montag, 6. September 2021, 13:00-15:00 Uhr

Veranstaltungsorte:

Villa am Bernsteinsee, Mühlenboulevard 4, 06749 Bitterfeld-Wolfen

DLRG Wasserrettungsstation Bitterfeld-Wolfen

Teil I: Begegnung mit Aktiven der DLRG im Bereich öffentliche Gefahrenabwehr (Villa Bernsteinsee, Außengelände, 13:00-13:45 Uhr, Bildtermine)

Anschließend: Gelegenheit zum O-Ton des Bundespräsidenten (Hinweis: Der Ton muss unter Einhaltung der Infektionsschutz- und Abstandsregeln geangelt werden)

Teil II: Austausch über aktuelle Herausforderungen der DLRG (Villa Bernsteinsee, obere Etage, 13:50-14:20 Uhr, Bildtermin zum Auftakt des Gesprächs, eine begrenzte Zahl an Wortjournalistinnen und -journalisten kann das Gespräch in zweiter Reihe mitverfolgen)

Teil III: Präsentation der DLRG im Bereich Stationärer Einsatz (DLRG Wasserrettungsstation, 14:35-15:00 Uhr)

Hinweise für die Presse

Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ist die Teilnahme von Journalistinnen und Journalisten nur begrenzt möglich. Die Zu- bzw. Absagen erfolgen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist am Mittwoch, 1. September.

Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Telefonnummer und Medium sowie mit einer Kopie des Presseausweises bei der Pressestelle der DLRG an (E-Mail: presse@dlrg.de, Tel.: 0170/9096107). Für den Veranstaltungstag selbst gelten die Akkreditierungszeiten vor Ort von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr (Programmteile Bernsteinvilla) sowie 14:00 bis 14:30 Uhr (Programmteile Strandufer & Wasserrettungsstation).

Presseanfragen, die den Bundespräsidenten betreffen, richten Sie bitte direkt an das Bundespräsidialamt unter presse@bpra.bund.de. Bei weiteren Anfragen im Vorfeld wenden Sie sich bitte an presse@dlrg.de.

Über die DLRG

Die DLRG ist mit über 1,7 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2020 hat sie über 22,7 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf Millionen Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungen leisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr rund sechs Millionen Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. Die Kernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie der Wasserrettungsdienst. Rund 41.000 Mitglieder wachen jährlich über zwei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de.

Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell