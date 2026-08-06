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Radio TEDDY-Nachmittagsmoderatorin Alina Schmiedgen für Deutschen Radiopreis 2026 nominiert

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Potsdam (ots)

Große Anerkennung für Radio TEDDY: Alina Schmiedgen, die täglich den "Radio TEDDY-Familiennachmittag mit Alina" moderiert, ist für den Deutschen Radiopreis 2026 in der Kategorie Beste:r Newcomer:in nominiert. Die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts wählte siein die TOP 15 der besten Nachwuchstalente im deutschen Radio. Am 10. September 2026 werden im Musical Theater an der Elbe in Hamburg die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Radiopreises - darunter auch die "Beste Newcomerin" des Jahres - gekürt.

Die 26-Jährige steht beispielhaft für eine neue Generation von Radiomacherinnen. Montag bis Freitag von 14:00 bis 19:00 Uhr moderiert sie den Radio TEDDY-Familiennachmittag und entwickelt mit Formaten wie der crossmedialen Rubrik "Unboxing", "Abendessen ohne Stressen" oder dem "Tierischen Quiz" immer wieder neue Ideen für Kinder und Familien. Dabei begegnet sie Kindern auf Augenhöhe und schafft es zugleich, auch mit den Eltern in den Dialog zu treten."

"Ich fühle mich seit der Nachricht Giraffen-Groß!", freut sich Alina Schmiedgen. "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass meine Arbeit schon so früh auf diese Weise wahrgenommen wird. Jeden Nachmittag Radio für Kinder und ihre Familien machen zu dürfen, ist für mich etwas ganz besonderes. Dass das auch beim Deutschen Radiopreis gesehen wird, macht mich unglaublich stolz und motiviert mich noch mehr, jeden Nachmittag mein Herz in dieses Programm zu stecken."

"Alina bringt alles mit, was modernes Radio heute ausmacht. Sie ist eine echte 360-Grad-Radiomacherin: Sie moderiert, entwickelt redaktionelle Inhalte, erzählt Geschichten, produziert Reportagen und denkt Radio und Social Media ganz selbstverständlich zusammen. Dass die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts dieses außergewöhnliche Talent würdigt, macht uns unglaublich stolz. Für uns ist diese Anerkennung zugleich eine Bestätigung unseres Anspruchs, junge Radiotalente früh zu fördern, ihnen Verantwortung zu übertragen und ihnen Raum für eigene Ideen zu geben.", betont Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann.

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