Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Deutscher Nachhaltigkeitspreis verleiht Auszeichnung für Digitalisierung

Düsseldorf (ots)

Einen Tag vor der Preisverleihung des 12. Deutschen Nachhaltigkeitspreises erhielten gestern Akteure aus Wirtschaft, Kommunen und Forschung den Sonderpreis Digitalisierung. Die Stadtwerke Trier, die Leipziger Verkehrsbetriebe, die Stadt Waiblingen, der BUGA Holzpavillon aus Heilbronn und das Düsseldorfer Startup Retraced wurden für ihre digitalen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit gewürdigt. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis und der Deutschen Telekom AG vergeben.

Die Stadtwerke Trier nutzen die Digitalisierung als Chance, um eine nachhaltige Energiezukunft aufzubauen. Mittels "WLAN-Access-Points" an Straßenlampen und in ÖPNV-Bussen erzeugen sie u. a. ein geschlossenes Innenstadtnetz, das von rund 6.000 Menschen täglich genutzt wird und den Energiebedarf im Vergleich zum Mobilfunk senkt. Die digitale Vernetzungsplattform "Leipzig mobil 2.0" der Leipziger Verkehrsbetriebe verfolgt das Ziel, die verschiedenen Verkehrsmittel der Stadt sinnvoll miteinander zu kombinieren. Egal ob Fahrrad, Taxi oder ÖPNV - alle Leistungen und Services ebenso wie die Abrechnung erfolgen über die gleiche App. Die Stadt Waiblingen nutzt digitale Lösungen, um Prozesse nachhaltiger zu gestalten: digitale Lösungen wie Live-Chats, die Onlineplattform "Service-BW", auf der Verwaltungsdienstleistungen online durchgeführt werden, oder elektronische Akten stehen ganz im Zeichen der Ressourceneinsparung. Der BUGA Holz Pavillon in Heilbronn ist ein hervorragendes Beispiel, wie digitale Technologien die Planung komplexer Fertigungsprozesse und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsqualität eines Projekts verbessern können: Entwurf, Statik und Fertigung des innovativen Baus wurden in einem vollständig digitalen Co-Design-Prozess parallel entwickelt. Das Düsseldorfer Startup Retraced sammelt mittels Blockchain-Technologie Daten in der Wertschöpfungskette von Modeunternehmen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit über 800 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa.

