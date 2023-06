Kölnische Rundschau

Putins Raketen-Diplomatie

Kommentar von Raimund Neuß zu Russland/Ukraine/Afrikanischer Vermittlungsversuch

Köln (ots)

Deutlicher konnte der Kreml die Friedensinitiative afrikanischer Politiker um Präsident Cyril Ramaphosa aus Südafrika nicht kommentieren: Raketen fliegen an dem Tag auf Kiew, an dem sich die afrikanischen Gäste in der ukrainischen Hauptstadt aufhalten und mit Präsident Wolodymyr Selenskyj reden. Die Weiterreise zu Wladimir Putin nach St. Petersburg können sie sich eigentlich sparen, den der russische Präsident hat schon seine Raketen sprechen lassen.

Die afrikanischen Staaten haben ein eigenes, glaubwürdiges, ja tatsächlich vitales Interesse daran, dass der russisch-ukrainische Krieg endet und damit die Lebensmittelmärkte wieder ins Gleichgewicht kommen. Aber hat Ramaphosa jemals selbst an den Erfolg seiner Initiative geglaubt? Oder ging es vor allem darum, die eigene Schaukelpolitik damit zu rechtfertigen, dass man ja als Vermittler auftritt?

So oder so, Putin hat den Vermittlungsversuch demonstrativ zerschießen lassen. Schön wär's, wenn Ramaphosa nun einsähe, auf welche Seite sein demokratisches Land gehört. Das wird er nicht tun. Aber vielleicht zieht wenigstens der eine oder andere europäische Putin-Versteher seine Lehren aus diesem Tag.

