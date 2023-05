Sky Deutschland

Bayern gegen Schalke am Nachmittag, BVB empfängt Mönchengladbach abends im Topspiel - Der Super Samstag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14.00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "tipico Topspiel der Woche" aus dem Signal Iduna Park

"Sky90" am Sonntagabend ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga unter anderem mit Sebastian Kehl, Steffen Freund und den Sky Experten Dennis Aogo und Lothar Matthäus

Die 2. Bundesliga live: alle Partien des 32. Spieltags am Wochenende live, unter anderem die Konferenz am Sonntag mit Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg gegen Hamburger SV und SC Paderborn 07 gegen 1. FC Heidenheim exklusiv

Abstiegskampf-Spezial "Ein Funken Hoffnung" am heutigen Donnerstag um 18:00 Uhr auf Sky Sport News

Meisterschaft-Spezial "Der Titelkampf" am Freitag um 18:30 Uhr auf Sky Sport News

Die Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 11. Mai 2023 - In der Bundesliga bleibt es weiterhin unfassbar spannend, denn der BVB meldet sich im Meisterschaftsrennen eindrucksvoll zurück. Nach dem bitteren 1:1 in Bochum folgte ein fulminantes 6:0 über den VfL Wolfsburg. Der Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern beträgt nur einen Punkt. Im Fernduell um die deutsche Meisterschaft legt die Tuchel-Elf am kommenden Samstag erneut vor, trifft um 15:30 Uhr auf das abstiegsbedrohte Schalke, das nach den Last-Minute-Siegen über Bremen und Mainz neue Hoffnung schöpft. Ob ausgerechnet Dortmunds Erzrivale dem BVB Schützenhilfe leistet?

Ab 14.00 Uhr überträgt Sky den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im "tipico Countdown" und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Unter anderem trifft der 1. FC Union Berlin im direkten Duell um die Champions League Plätze auf den SC Freiburg und der VfL Bochum empfängt im Abstiegsduell den FC Augsburg.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im "tipico Topspiel der Woche"

Am Borsigplatz träumen die Fans von Borussia Dortmund weiterhin von der deutschen Meisterschaft. Nun trifft der Tabellenzweite im "tipico Topspiel der Woche" auf die Borussia aus Mönchengladbach, die derweil ein Sturmproblem plagt. Da Marcus Thuram aller Voraussicht nach nicht rechtzeitig fit sein wird und zudem Alassane Plea gesperrt ist, wird Daniel Farke vermutlich seinen Kapitän Lars Stindl in die Spitze ziehen. BVB-Trainer Edin Terzic hingegen kann so gut wie aus aus dem Vollen schöpfen und will nach dem Kantersieg über Wolfsburg ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Ab 17.30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus dem Signal Iduna Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Bereits am Donnerstagabend widmet sich außerdem "Matchplan" um 20.00 Uhr der Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Peter Stöger den BVB, während Adi Hütter seinen Plan aus Sicht der Gladbacher präsentiert.

Wer steigt auf? Die 2. Bundesliga am Sonntag live und exklusiv

In der 2. Liga kann am Sonntag der SV Darmstadt 98 den direkten Aufstieg klarmachen, vorausgesetzt der Tabellenführer bezwingt Hannover 96 oder der Hamburger SV gewinnt im Parallelspiel nicht gegen Jahn Regensburg. Zeitgleich spielt auch der Tabellenzweite aus Heidenheim, der mit einem Sieg über den SC Paderborn und einer Niederlage des HSV ebenfalls den Aufstieg in die Bundesliga feiern dürfte.

"Bundesliga - Deine Vorschau" am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21.30 Uhr in "Bundesliga - Deine Vorschau", in der Moderator Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit Dennis Aogo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22.30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC.

"Sky90" mit Sebastian Kehl und Steffen Freund am Sonntag um 18.00 Uhr

Die Spiele des Samstags stehen auch am Tag danach bei "Sky90" im Fokus. Ab 18.00 Uhr begrüßt am Sonntag Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Sebastian Kehl, Steffen Freund sowie die Sky Experten Dennis Aogo und Lothar Matthäus

"Dein Fußball Sonntag - Die Show"

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16.30 Uhr "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit Britta Hofmann und Manuel Baum in deren Verlauf in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden - schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17.30 Uhr gibt es die Höhepunkte von VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen und um 19.30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen.

In "2. Liga - 1. Sahne" wird zuvor nochmals der Spieltag der 2. Bundesliga analysiert und abgerundet.

Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, "Was hab ich verpasst?"-Funktion und Tactical Feed

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am "Super Samstag" auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der "Was hab' ich verpasst?"-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das "tipico Topspiel der Woche" auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der mit der Unterstützung der DFL bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Bundesliga live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der 32. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Donnerstag:

18.00 Uhr: Abstiegskampf-Spezial "Ein Funken Hoffnung" auf Sky Sport News

19.30 Uhr: 2. Liga - Deine Vorschau auf Sky Sport News

20.00 Uhr: "Matchplan" mit Borussia Dortmund (Peter Stöger) - Borussia Mönchengladbach (Adi Hütter) auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

18.30 Uhr: Meisterschafts-Spezial "Der Titelkampf" auf Sky Sport News

21.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Maria Markovic" auf Sky Sport Bundesliga

21.30 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga

22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FC Köln - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14.00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15.15 Uhr: FC Bayern - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: VfL Bochum - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

15.15 Uhr: Sky Sport Fantasy - Die Konferenz-Challenge

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16.00 - 16.30 Uhr: 2. Liga - "1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga

16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga

18.00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit RB Leipzig - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga

23.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann und Fuss" auf Sky Sport Bundesliga

