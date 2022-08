Sky Deutschland

"Transfer Update - die Show" im kostenlosen Livestream

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Alle Infos, Analysen und Gerüchte bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September live im kostenlosen Stream auf YouTube (Sky Sport HD), skysport.de und in der Sky Sport App!

Sky Sport News: Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur Verfügung

Unterföhring, 09. August 2022 - Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? In "Transfer Update - die Show" bringen Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg alle Fußballfans auf den neuesten Stand hinsichtlich aktueller Transfergerüchte, fixen Deals und den wichtigsten Marktwertentwicklungen im Profifußball. Der Zuschauer erhält exklusive Infos zu aktuellen Transfers, fundierte Analysen zu den heißesten Spekulationen sowie Scouting-Reports über die nächsten Ziele der Top-Vereine - ob in der Bundesliga oder auf internationalem Boden.

Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September bietet Sky nun "Transfer Update - die Show" im kostenlosen Live-Stream auf YouTube (Sky Sport HD), skysport.de und in der Sky Sport App an. So hat jeder Fan die Möglichkeit, die spektakuläre Transfer-Endphase mit Sky live zu verfolgen.

Wie schlägt Lewandowski bei Barca ein und wird der FC Bayern noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Welcher Verein sichert sich die Krone des Transferkönigs? Diese und viele weitere spannende Themen werden jeden Montag, Mittwoch und Freitag im August ab 18.00 Uhr von Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg behandelt.

Transfer-News rund um die Uhr live auf skysport.de und in der Sky Sport App

Während "Transfer Update - die Show" den Zuschauer mit umfangreichen Infos und fundierten Analysen versorgt, gibt es alle Transfer-Updates auch rund um die Uhr im Transfer Centre auf skysport.de/transfers und in der Sky Sport App zum Nachlesen. So verpasst der Fan keinen Wechsel und ist stets über die neuesten Spekulationen und Gerüchte informiert.

Deadline Day am 1. September live auf Sky Sport News

Alles auf Gelb! Am 1. September um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Bereits ab 9.00 Uhr läutet Sky Sport News den Countdown ein, in dem Sky Sport News Reporter live vor Ort berichten. Zudem analysieren Gäste wie Sky Experte Dietmar Hamann, Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg das Geschehen im Studio und sind darüber hinaus im konstanten Austausch mit den Sky Kollegen aus England und Italien.

Auf dem Transfer Update Instagram-Kanal (@skysporttransfer) erhalten Fans außerdem spannende Hintergrundinfos, aktuelle Marktwertupdates und die besten Clips direkt in den Insta-Feed.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell