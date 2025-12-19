ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

ABDA beruft Kommission Deutscher Arzneimittel-Codex und Neues Rezeptur-Formularium neu

Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände beruft zum Januar 2026 eine Kommission neu, die Qualitätsstandards bei der Arzneimittelprüfung und -herstellung setzt. Konkret geht es um die ehrenamtliche DAC/NRF-Kommission, die für die regelmäßige Erarbeitung und Aktualisierung der Informationen verantwortlich ist. Unter dem Vorsitz von Dr. Jens-Andreas Münch, Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, erarbeitet das Expertengremium in Fachausschüssen die halbjährlichen Aktualisierungen des DAC/NRF. Die Expertinnen und Experten werden vom ABDA-Vorstand für jeweils 6 Jahre berufen.

Für Apothekerinnen und Apotheker sind der Deutsche Arzneimittel-Codex (DAC) und das Neuen Rezeptur-Formularium (NRF) unverzichtbar. DAC/NRF ist ein Standardwerk für Apotheken, das die Prüfung und Herstellung der Arzneimittel ausführlich und qualitätsgesichert beschreibt. Der DAC enthält Vorschriften für die Prüfung von Ausgangsstoffen. Das NRF umfasst Hinweise zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln. Monografien und Texte werden von der DAC/NRF-Redaktion in den eigenen Laboratorien in Eschborn erarbeitet und redaktionell umgesetzt.

Münch: "Ich danke den Experten für ihr ehrenamtliches Engagement und die kollegiale Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt Dr. Volker Christoffel und Oberstapotheker a.D. Dr. Michael Sprenger, die nicht mehr für eine weitere Berufungsperiode zur Verfügung stehen. Mit großem Bedauern mussten wir auch Abschied von PD Dr. Holger Knoth nehmen, der nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Wir werden auch ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Für weitere sechs Jahre berufen wurden vom ABDA-Vorstand Prof. Franz Bracher, Prof. Gerhard Franz, Dr. Matthias Heuermann, Prof. Matthias Melzig, Prof. Gerhard Scriba, Prof. Peter Höger, Prof. Petra Staubach-Renz, Gerhard Zück. Wir freuen uns darüber hinaus auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Oberstapotheker Dr. Florian Plößl und Dr. Nils Keiner, die neu in die Kommission berufen wurde."

Mitglieder und externe Sachverständige der DAC/NRF-Kommission sind ab Januar 2026:

Mitglieder

Prof. Dr. Franz Bracher, München

Apothekerin Cornelia Bruns, Bremen

Prof. Dr. Rolf Daniels, Tübingen

Prof. Dr. Gerhard Franz, Regensburg

Dr. Matthias Heuermann, Münster

Prof. Dr. med. Peter H. Höger, Hamburg

Dr. Andreas Hünerbein, Naumburg (Saale)

Dr. Nils Keiner, Frankfurt

Prof. Dr. Burkhart Kleuser, Berlin

Prof. Dr. Matthias Melzig, Berlin

Dr. Florian Plößl, München

Dr. Ulrich Reichert, Darmstadt

Dr. Rene Roth-Ehrang, Andernach

Prof. Dr. Gerhard Scriba, Jena

Prof. Dr. med. Petra Staubach-Renz, Mainz

Apotheker Gerhard Zück, Knittlingen

Externe Sachverständige und Gäste

Dr. Thorsten Gumz, Bonn

Dr. Bernhard Ertl, Wien

Apothekerin Peggy Ahl, Berlin

