The Fans Strike Back: Die Fan-Ausstellung kommt im November 2025 nach München

München (ots)

Nachdem die Ausstellung in Frankfurt, Berlin und Stuttgart große Erfolge feierte, kommt die The Fans Strike Back Ausstellung nach München. Vom 18.11.2025 bis zum 31.3.2026 haben Fans die Möglichkeit, über 1000 Sammelobjekte live zu bestaunen. Neben lebensgroßen Figuren werden berühmte Kostüme, Speeder, Fighter, Droiden und vieles mehr aus der Science-Fiction-Reihe im Pineapple Park in München ausgestellt. Der Vorverkauf für das galaktische Erlebnis startet heute am 07.10.2025 exklusiv über Reservix.

Ein uralter Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, fremde Galaxien und epische Raumschlachten - die sogenannte Jedi-Saga ist ein echtes Kulturphänomen mit einer weltweiten Fangemeinschaft. Die Fans Strike Back Ausstellung gibt die Möglichkeit die Artefakte der Blockbuster aus nächster Nähe zu erleben.

Die Sammlung entstand von Fans für Fans und ist geprägt von über 40 Jahren Leidenschaft für die Filme. Sie umfasst eine lebensgroße Nachbildung eines Podracers, eine R2-D2 Kollektion, ein Arsenal an Lichtschwertern, eine galaktische VR-Experience und noch vieles mehr. "Unsere Ausstellung ist eine Hommage an die Leidenschaft und die Kreativität der Fangemeinschaft.", so Veranstalter Alexander Wolff.

Für noch mehr Einblicke und Details zu den Ausstellungsstücken werden auch geführte Besichtigungen angeboten.

Der Vorverkauf startet heute am 07.10.2025. Early Bird Tickets für die Fans Strike Back Ausstellung sind bis zu Beginn der Ausstellung erhältlich. Die Preise für Erwachsene liegen bei 22 bis 24 Euro, für Kinder bei 17 bis 19 Euro. Für Familien gibt es das Familienticket. Ab dem 18.11.2025 gilt dann der Normalpreis (Erwachsene 25 bis 27 Euro, Kinder 20 bis 22 Euro) . Tickets können exklusiv bei Reservix unter reservix.de erworben werden.

