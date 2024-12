CARVIDO

Lukas Kaiser und Felix Kaiser: So revolutioniert CARVIDO durch die Punktwolken-Technologie den Maßmöbelbau

Fehlender Stauraum führt schnell zu Chaos in den eigenen vier Wänden – ein maßgeschneidertes Einbauschrankkonzept kann da wahre Wunder wirken. Lukas Kaiser und Felix Kaiser, die Gründer von CARVIDO, setzen mit ihrem Online-Konfigurator neue Maßstäbe in der Schrankplanung. Hier wird jedes Schrankprojekt individuell geplant, millimetergenau mit modernster 3D-Lasertechnik vermessen und fachgerecht montiert. Wie CARVIDO durch die Punktwolken-Technologie den Maßmöbelbau revolutioniert, erfahren Sie hier.

Ordnung ist das halbe Leben – doch selbst die beste Aufräumstrategie hilft wenig, wenn es an Stauraum mangelt. Viele Menschen kennen das Problem: Im Laufe der Jahre sammeln sich immer mehr Besitztümer an, sodass der Platz selbst in einem großen Zuhause irgendwann knapp wird. Die Folge: Habseligkeiten landen in Kartons und Kisten, die jede freie Ecke einnehmen. Dadurch entsteht schnell ein chaotisches und disharmonisches Raumbild. „Die Anschaffung eines neuen Schranks mag kurzfristig Abhilfe schaffen, doch oft verbessert sie die Situation nur bedingt“, erklärt Lukas Kaiser von CARVIDO. „Nicht nur passen Standardmöbel selten perfekt in den Raum – meist sind sie auch nicht für die Ewigkeit ausgelegt.“

„Die Lösung lautet: Einbauschränke“, fährt sein Bruder und Geschäftspartner Felix Kaiser fort. „Da sie millimetergenau an den Raum angepasst werden können, bieten sie eine clevere Langzeitlösung für ein aufgeräumtes Zuhause.“ Mit CARVIDO haben Lukas Kaiser und Felix Kaiser einen Anlaufpunkt für alle Hausbesitzer geschaffen, die sich mehr Ordnung in den eigenen vier Wänden wünschen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Schranklösungen für alle Anforderungen und Wohnräume. Ob verwinkelte Ecken, Dachschrägen oder unebene Wände: Die Einbauschränke von CARVIDO werden passgenau auf den gewünschten Raum zugeschnitten. Dabei steht den Kunden eine Vielzahl hochwertiger Materialien zur Auswahl. Ein Highlight des Angebots ist der innovative Online-Konfigurator, der es den Kunden ermöglicht, ihren individuellen Einbauschrank ganz einfach von zu Hause aus zu planen. Doch CARVIDO geht noch einen Schritt weiter: Beim persönlichen Vor-Ort-Termin wird mit der 3D-Laser-Vermessung ein digitaler Zwilling des Raums erstellt, bei dem es sich um eine exakte 3D-Abbildung des Wohnraums handelt. Dadurch können die Schranklösungen millimetergenau auf die Gegebenheiten abgestimmt werden – und das ohne ständige Vor-Ort-Termine.

Maßgeschneiderte Einbauschränke für jeden Raum

„Unser Online-Konfigurator ist ein wesentlicher Bestandteil des Planungsprozesses“, erklärt Lukas Kaiser. „Wir wollten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ihren Traumeinbauschrank ganz bequem von zu Hause aus zu gestalten.“ Deshalb haben die Experten eine benutzerfreundliche Lösung entwickelt, mit der sie ihre Planung in Echtzeit visualisieren können. Form, Größe, Ausstattung, Materialien, Beleuchtung und Griffe lassen sich dabei mühelos anpassen. Von speziellen Dekoren bis hin zu hochwertigen Spiegeltüren sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Zudem bieten sie MDF-Lackierungen in allen NCS- oder RAL-Farbtönen, die direkt im Konfigurator visualisiert werden können. Um den Konfigurator zu nutzen, sind selbstverständlich keine technischen Fachkenntnisse erforderlich.

Die Schränke von CARVIDO basieren nicht auf einem starren Baukastensystem – Nutzer des Online-Konfigurators können sich daher auf einen maßgeschneiderten Schrankentwurf mit gleich breiten Schrankbereichen verlassen. Individuelle Änderungen oder Anpassungen des Einbauschranks können beim persönlichen Vor-Ort-Termin besprochen werden. Ein weiterer Vorteil des Konfigurators ist die Einbeziehung der Decke und Wände: Blenden und Deckenanschlüsse werden dargestellt, da es sich bei CARVIDO immer um perfekt eingebaute Einbauschränke handelt. Um das zu ermöglichen, setzt CARVIDO auf eine einzigartige Technologie: das sogenannte Punktwolken-Scanning. Dabei wird ein exakter digitaler Klon des Raums erstellt – ähnlich wie ein Kieferorthopäde einen Abdruck des Kiefers für die perfekte Passform anfertigt. Mit der Punktwolken-Technologie wird jeder Millimeter des Raums genau erfasst, sodass die Möbel präzise auf die Gegebenheiten abgestimmt sind, als wären die Experten direkt vor Ort.

Die Vorteile der Punktwolken-Technologie

Die Punktwolken-Technologie ist deshalb so besonders, weil sie eine vollständige 3D-Erfassung des Raums ermöglicht. Anders als viele andere Anbieter, die auf manuelle Methoden setzen, erfassen die Experten von CARVIDO mithilfe von Punktwolken den gesamten Raum in hochpräzisen 3D-Daten. Jeder Winkel, jede Schräge und jede Unebenheit wird passgenau abgebildet, sodass sich die Möbel perfekt an die Gegebenheiten anpassen. Auf diesem technologischen Niveau arbeitet kein anderer Möbelbauer.

Die digitale Perfektion zeigt sich unter anderem darin, dass schon bei der Planung alle Aussparungen für Steckdosen, Schalter und Stromkästen digital berücksichtigt werden können. Während andere Anbieter vor Ort nacharbeiten müssen, werden bei CARVIDO alle Bauteile millimetergenau auf CNC-Maschinen zugeschnitten, was eine nahtlose Passform ohne nachträgliche Anpassungen garantiert. Dabei ist es unerheblich, wo sich der Kunde befindet. Ob Berlin, Hamburg oder München: Die Experten von CARVIDO arbeiten immer so, als wären sie direkt vor Ort, weil ihnen der digitale Zwilling des Raums jederzeit digital zur Verfügung steht. Nicht nur müssen so keine Kompromisse eingegangen werden – es ist auch unwahrscheinlich, dass es zu Fehlern durch ungenaue Daten kommt. In der Folge profitiert der Kunde nicht nur von maximaler Effizienz und geringeren Kosten, sondern vor allem von einem Möbelstück, das von Anfang an perfekt passt.

Zukunftsweisende Lösungen für glückliche Kunden

Bevor die Schränke in Produktion gehen, erhält der Kunde immer eine detaillierte Auftragsbestätigung inklusive bemaßter Zeichnungen und fotorealistischer Visualisierungen, um sehen zu können, wie der Schrank später aussehen wird. Diese Transparenz ist den Experten von CARVIDO wichtig, um die Zufriedenheit ihrer Kunden zu gewährleisten. „Die Punktwolken-Technologie mit der detaillierten Auftragsvorbereitung bildet das Herzstück unserer Arbeit“, berichtet Felix Kaiser. „Sie hebt uns deutlich von anderen Anbietern maßgefertigter Möbel ab. Während viele Unternehmen noch mit herkömmlichen Methoden arbeiten, setzen wir bereits auf digitalisierte Präzision. Das Ergebnis sind millimetergenau passende Möbel, die mit höchster Effizienz gefertigt werden – und das bei deutschlandweiter Verfügbarkeit. So fördern wir nicht nur die Ordnung und Lebensqualität in den Haushalten unserer Kunden, sondern gestalten die Zukunft des Möbelbaus.“

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung für Ihre Platzprobleme und möchten dabei auf maßgeschneiderte Einbauschränke von höchster Qualität setzen? Dann melden Sie sich bei Lukas Kaiser und Felix Kaiser und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin oder konfigurieren Sie noch heute Ihren maßgeschneiderten Einbauschrank!

