Einbauschränke leicht gemacht: CARVIDOs neuer Online-Konfigurator setzt neue Maßstäbe

Wenn es an ausreichend Stauraum mangelt, entsteht schnell Unordnung in den eigenen vier Wänden. Ein durchdachtes Einbauschrankkonzept kann hier Abhilfe schaffen - bei CARVIDO wird dieses nicht nur maßgefertigt geplant, sondern auch präzise mit einem 3D-Laser vermessen und deutschlandweit fachgerecht montiert. Wie die Geschäftsführer Lukas und Felix Kaiser mit ihrem Online-Konfigurator neue Maßstäbe in der Schrankplanung setzen, erfahren Sie hier.

Ordnung ist das halbe Leben - doch ohne ausreichenden Stauraum im eigenen Zuhause funktioniert auch das gründlichste Aufräumen nicht. Viele Menschen sehen sich gezwungen, ihre Habseligkeiten in Kartons oder ähnlichen Behältern zu lagern, die sich stapeln lassen und jede freie Ecke einnehmen. Besonders betroffen sind dabei häufig das Ankleidezimmer oder die Hauswirtschaftsräume - von dort breitet sich das Chaos in der gesamten Wohnung aus. "Stauraum ist für jeden, der sich eine ordentliche Wohnung wünscht, von größter Wichtigkeit", erklärt Lukas Kaiser, Geschäftsführer von CARVIDO. "Wer seine Habseligkeiten über längere Zeit provisorisch lagert, wird früher oder später im Chaos versinken. Die Räume werden zunehmend enger und unübersichtlicher, ganz zu schweigen vom disharmonischen Raumbild, das dadurch entsteht. Standardmöbel sind in solchen Situationen oft keine Lösung, da sie in den meisten Fällen nicht exakt in den Raum passen und auch qualitativ sehr zu wünschen übrig lassen."

"In Räumen, in denen viel verstaut werden muss, sind individuelle Einbauschränke die ultimative Lösung", erklärt Felix Kaiser, ebenfalls Geschäftsführer von CARVIDO. Mit ihrem Unternehmen haben die beiden Experten einen Anlaufpunkt für alle Hausbesitzer geschaffen, die sich mehr Ordnung in ihrem Leben wünschen. Dabei passen ihre maßgeschneiderten Einbauschränke millimetergenau in den gewünschten Raum und reichen für die effektivste Lagermöglichkeit bis zur Decke. Egal, ob Dachschrägen oder unebene Wände - die Einbauschränke von CARVIDO werden immer auf den Raum zugeschnitten. Das Herzstück des Angebots ist der eigene Online-Konfigurator, der ihren Kunden ermöglicht, die Entwurfsplanung ihres individuellen Einbauschranks ganz einfach online vorzunehmen. So wird die Planung von maßgeschneiderten Schranklösungen zum Kinderspiel. Zudem haben Kunden die Sicherheit, weitere Änderungen wie die Innenausstattung und mögliche Sonderlösungen mit dem CARVIDO-Berater beim Vor-Ort-Termin transparent zu besprechen.

Sicherheit im Planungsprozess mit dem Online-Konfigurator

Im Planungsprozess ist der Online-Konfigurator von CARVIDO ein entscheidender Erfolgsfaktor. "Um unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Traumeinbauschränke bequem von zu Hause aus zu gestalten, haben wir eine intuitive und benutzerfreundliche Lösung entwickelt, die es ihnen erlaubt, ihre Planung in Echtzeit zu visualisieren", erläutert Lukas Kaiser. Größe, Ausstattung, Materialien, LED-Beleuchtung und Griffe können mühelos angepasst werden. "Technische Fachkenntnisse sind für die Nutzung des Online-Konfigurators nicht erforderlich", betont Felix Kaiser. "Jeder kann damit schnell und unkompliziert seinen individuellen Traumschrank gestalten - egal, ob es sich nun um klassische, gerade Einbauschränke oder um Modelle in L- oder U-Form handelt."

Die Schränke von CARVIDO folgen keinem starren Baukastenprinzip - Nutzer des Online-Konfigurators können sich daher auf maßgeschneiderte Schrankbereiche in einheitlicher Breite verlassen. "Ein weiterer Vorteil unseres Konfigurators ist die Einbeziehung der Decke", erläutert Lukas Kaiser. "Blenden und Deckenanschlüsse können dabei ganz einfach mitkonfiguriert werden." Nachdem der Kunde die gewünschte Form gewählt hat, steht ihm eine breite Palette an Materialien zur Auswahl: Von hochwertigen Dekoren bis hin zu Glas- oder Spiegeltüren ist alles möglich. "Zudem bieten wir MDF-Lackierungen in sämtlichen NCS- oder RAL-Farbtönen an, die im Konfigurator visualisiert werden können", so Felix Kaiser.

Detailplanung bei den Kunden zu Hause - inklusive 3D-Laseraufmaß

Ein besonderer Vorteil bei CARVIDO: Wer einen Einbauschrank erwirbt, kann sich auf millimetergenaue Passgenauigkeit verlassen, die vor Ort überprüft wird. "Nachdem der Schrank mithilfe unseres Online-Konfigurators perfekt geplant wurde, nehmen wir vor Ort mit unserem 3D-Laser präzise Maß und berücksichtigen dabei auch Besonderheiten wie Installationen in Form von Steckdosen, Verteilerkaste, Fußbodenheizung und Co. oder Unterzüge und Wandvorsprünge, um den Schrank optimal anzupassen", erklärt Lukas Kaiser. "Bei diesem Termin wird neben der Materialbemusterung auch nochmals die Detailplanung des Einbauschranks vorgenommen und Änderungen sowie mögliche Sonderwünsche besprochen. Erst danach kommt es zur finalen Beauftragung."

Bei größeren Änderungen erhält der Kunde zudem immer eine individuelle Visualisierung, damit er vorab sieht, wie der Schrank später aussehen wird. Dies hat für die Unternehmer oberste Priorität, denn das ist entscheidend für die Zufriedenheit ihrer Kunden. "Sollte der Kunde beim Vor-Ort-Termin nicht zufrieden sein, garantieren wir mit unserer 100-prozentigen Geld-zurück-Garantie eine unkomplizierte Rückerstattung seiner Anzahlung", betont Lukas Kaiser. Als langjähriger Familienbetrieb erhalten sie jedoch ausschließlich positives Kundenfeedback - und dabei spielt ihr exklusiver Online-Konfigurator eine zentrale Rolle. "Dieser ermöglicht es unseren Kunden, unkompliziert einen ersten Schrankentwurf mit voller Preistransparenz zu generieren - natürlich immer mit der Gewissheit, dass der Einbauschrank perfekt auf den Raum zugeschnitten wird und kleine oder größere Änderungen beim Vor-Ort-Termin besprochen werden können", erklärt Felix Kaiser. "Mit unserem einzigartigen Konfigurator, modernster Ingenieurtechnik und der persönlichen Beratung vor Ort schaffen wir mehr Ordnung im Zuhause unserer Kunden - und damit auch mehr Zufriedenheit und Lebensqualität."

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung für Ihre Platzprobleme und möchten dabei auf maßgeschneiderte Einbauschränke von höchster Qualität setzen? Dann melden Sie sich bei Lukas und Felix Kaiser und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin oder konfigurieren Sie noch heute Ihren maßgeschneiderten Einbauschrank!

