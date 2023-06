ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Ihr Kind hat Asthma? Apotheken bieten praktisches Üben mit Asthma-Medikamenten an

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Kinder mit Asthma können in der Apotheke die korrekte Anwendung ihres Medikaments unter Anleitung praktisch üben. Das für Patientinnen und Patienten kostenlose Angebot gilt auch für Erwachsene. "Richtig inhalieren ist schwieriger als viele denken. Vier von fünf Menschen mit Asthma wenden ihre Arzneimittel zur Inhalation nicht richtig an - ohne das zu ahnen", sagt Thomas Benkert, Präsident der Bundesapothekerkammer. "Nutzen Sie unser kostenloses Angebot und üben Sie die korrekte Anwendung in Ihrer Apotheke."

Rund fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen leiden unter Asthma. Medikamente gegen diese Lungenerkrankung werden oft eingeatmet. Auf dem Markt sind rund 30 verschiedene Geräte, so genannte Devices oder Inhalatoren. Ihre korrekte Anwendung unterscheidet sich zum Teil deutlich. Mögliche Folgen der Fehlanwendung: Unzureichend behandeltes Asthma kann zum Beispiel dazu führen, dass Kinder nicht am Schulunterricht teilnehmen können. Knapp die Hälfte der Asthma-Patientinnen und -Patienten, die wegen eines Anfalls in die Krankenhaus-Notaufnahme mussten, wendeten ihren Inhalator falsch an.

In vielen Apotheken können Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene üben, wie sie ihre Inhalator richtig anwenden. In einem diskreten Bereich der Apotheke werden zunächst alle Fragen des Patienten bzw. der Patientin geklärt. Ein Mitglied des Apothekenteams zeigt auch, wie man den Inhalator richtig anwendet. Im Anschluss kann der Patient oder die Patientin so lange üben, bis die Eigenanwendung sicher und fehlerfrei klappt.

Benkert: "Patientinnen und Patienten fragen am besten in den Apotheken in Ihrer Nähe nach, ob sie diese pharmazeutische Dienstleistung anbieten."

Weitere Informationen unter www.abda.de und https://www.einfach-da-fuer-dich.de/

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell