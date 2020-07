13TH STREET

Émile V. Schlesser gewinnt mit "Superhero" den 13th Street Shocking Short 2020

Der diesjährige 13th Street Shocking Short geht an Émile V. Schlesser für "Superhero"! Er erhält mit dem Hauptpreis die einzigartige Möglichkeit, an einem Förderprogramm der Universal Studios in Hollywood teilzunehmen. NBCUniversal verstärkt sein Engagement für Nachwuchsfilmemacher*innen im Ausnahme-Jahr 2020 zusätzlich durch Preisgelder in Höhe von EUR 30.000. Der Gewinner Émile V. Schlesser kann sich über EUR 15.000 freuen. Auf Platz zwei schaffte es "Bad Choices" von Josef Zeller und Lisa Reich. Den dritten Platz sicherte sich René Schweitzer mit "Sub Umbra". Sie erwarten Preisgelder in Höhe von EUR 10.000 und EUR 5.000.

Die Preisträger*innen wurden von der Fachjury aus der Top Ten Shortlist bestimmt. Die hochkarätige Jury besteht dieses Jahr aus dem "Tatort"-Ermittlerteam Franziska Weisz ("Kreuzweg", "Das Joshua-Profil") und Wotan Wilke Möhring ("Das perfekte Geheimnis", "Steig.Nicht.Aus!"), Schauspielerin Nilam Farooq ("Heilstätten", "Rate Your Date"), Schauspieler und Produzent Tim Oliver Schultz ("Club der roten Bänder", "Systemfehler - Wenn Inge tanzt"), Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link ("Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", "Der Junge muss an die frische Luft"), Erfolgsproduzent Oliver Berben ("Parfum", "Dieses bescheuerte Herz") sowie Karin Schrader, VP Programming and Acquisitions bei NBCUniversal.

Jurorin Caroline Link begründet die Entscheidung: "Superhero ist eine gut erzählte, spannende Geschichte mit echten und ambivalenten Figuren. Nico Randel als Max hat mich ebenso überzeugt wie Maria Dragus als Tess, eine junge Frau, die hin- und hergerissen ist zwischen ehrlicher Zuneigung zu ihrem alten Nachbarsfreund und dem Gefühl von Peinlichkeit gegenüber ihrer coolen Clique. Emile V. Schlesser beschreibt seine Protagonisten mit großer Zuneigung und Nachvollziehbarkeit. In atmosphärischen Bildern bleibt der Film bis zum Schluss berührend."

Émile V. Schlesser freut sich sehr über den Award: "Das ist mein erster Preis für meine Arbeit, daher bedeutet mir das besonders viel und ich freue mich wahnsinnig darüber! Das Preisgeld ist gerade in dieser Zeit für mich als Filmemacher unglaublich hilfreich, da es einem nicht nur Mut und Zuversicht schenkt, sondern es mir erlaubt direkt meinen nächsten Kurzfilm zu finanzieren."

Über den Gewinnerfilm:

Superhero von Émile V. Schlesser

Inhalt: Max, ein junger Mann mit Down-Syndrom, nimmt die Identität eines Superhelden an, um den nötigen Mut aufzubringen, einer Kindheitsfreundin seine Liebe zu gestehen. Auf ihrer Abschiedsparty lässt er sich in eine gefährliche Mutprobe verwickeln.

Der Regisseur: Der gebürtige Luxemburger Émile V. Schlesser schloss 2018 nach einem begonnenen Malerei-Studium sein Film-Studium an der Kunstakademie Düsseldorf als "Meisterschüler" ab. Neben dem Erzählfilm arbeitet er u.a. an immersiven Installationen, kinetischen Skulpturen und konzeptioneller Malerei.

Die Darsteller: Die Hauptrollen werden von Nico Randel, Maria Dragus und Jannik Schümann verkörpert.

Trailer: https://youtu.be/m4AALIBDlO8

Szenenfotos: https://we.tl/t-wfAu8ULzx6

Fotos des Gewinners: https://we.tl/t-Au4NhWBfJP

Bitte beachten Sie die jeweiligen Copyrights!

Der Gewinnerfilm wird am 3. Juli um 20.13 Uhr auf 13th Street gezeigt und ist auch auf Abruf zu sehen.

Katharina Behrends, Managing Director NBC Universal Global Networks: "Ich gratuliere allen Preisträgern - allen voran Émile V. Schlesser mit "Superhero" zum 1. Platz - und freue mich, mit dem in 2020 von uns zusätzlich ausgelobten Geldpreis ihr weiteres filmisches Schaffen zu unterstützen. Nicht nur die Jury-Sitzung war in diesem Jahr virtuell, erstmalig in der Geschichte des "13th Street Shocking Short" findet auch die Preisübergabe ohne unser legendäres Event statt. Umso mehr möchte ich mich für den Einsatz der Juror*innen und das entgegengebrachte Vertrauen der Filmemacher*innen bedanken. Gemeinsam konnten wir in dieser Ausnahmesituation eine positive Message senden."

Filmmasters Program und Preisgelder als Gewinne -- Als attraktiver Hauptpreis winkt die Teilnahme am Filmmasters Program der Universal Studios in Los Angeles, das tiefe Einblicke in die Produktions- und Kreativprozesse der Universal Studios gibt. Zusätzlich werden in diesem Jahr hochdotierte Preisgelder vergeben: Der Gewinner darf sich über EUR 15.000 freuen, der Zweitplatzierte erhält EUR 10.000 und der Dritte EUR 5.000.

Kein großes Event zur Verleihung -- Jedes Jahr bietet das Filmfest München einen glamourösen Rahmen für die Verleihung des begehrten Kurzfilmpreises und das dazugehörige Event. 2020 kann die Preisverleihung in der sonst gewohnten Form leider nicht stattfinden. Dennoch möchte NBCUniversal mit der Vergabe des 13th Street Shocking Short und den hochdotierten Preisgeldern ganz besonders im aktuellen Krisenjahr ein positives Zeichen für den Filmnachwuchs setzen.

13th Street Shocking Short als Sprungbrett -- 2019 gewann Lukas von Berg als erster Animationsfilmer den begehrten Preis für seinen Kurzfilm Tod einer Fruchtfliege und berichtet nach seinem Aufenthalt in Los Angeles: "Das Filmmasters Program ist eine richtungsweisende Erfahrung, die mir für meinen zukünftigen Weg völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat. Es lohnt sich sehr, um den Award zu kämpfen, da der Preis wirklich unbezahlbar ist." Mit Michael Podogil, dem Sieger des Wettbewerbs 2018, setzte 13th Street vergangenes Jahr seine Eigenproduktion Prost Mortem - Die letzte Runde mit Doris Kunstmann und Simon Schwarz in den Hauptrollen um. Zu den früheren Preisträgern gehören Oscar®-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck ("Das Leben der Anderen", "Werk ohne Autor"), der 2000 den ersten 13th Street Shocking Short entgegennehmen durfte sowie Tim Fehlbaum ("Hell", "Haven - Above The Sky") oder der Produzent Korbinian Dufter (NeueSuper).

NBCUniversal International Networks: Unter der Dachmarke NBCUniversal International Networks steuert die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH die Pay-TV-Sender Universal TV, 13th Street, SYFY und E! Entertainment im deutschsprachigen Raum sowie die Branded SVOD Services SYFY Horror und Studio Universal Classics in Deutschland und Österreich. Die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG. NBC Universal Global Networks Deutschland und Sky Deutschland Fernsehen gehören zu Comcast Corporation.

13th Street - Made of Thrill

Der #1 Entertainment Pay-TV-Sender mit Top-Crime-Serien, packenden Thrillern, innovativen Kurzfilmen und herausfordernden Action-Dramen. 13th Street sorgt für spannungsgeladenes Entertainment - und zwar ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton. 13th Street ist eine Marke von NBC Universal Global Networks Deutschland. NBC Universal Global Networks ist eine Tochter der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG und gehört damit zu einem der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

