ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 22. Juni 2020

Mainz (ots)

Montag, 22. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Klimageräte im Test - Ergebnisse der "Stiftung Warentest" Eine Ziege auf dem Skateboard - Zu Besuch in der Filmtierschule Klassik für Alte und Kranke - Das Gürzenich-Orchester ist unterwegs Gast: Fabian Busch, Schauspieler Montag, 22. Juni 2020,12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Glücksbringer Rentier - Weißes Rentiermädchen Expedition Deutschland: München - Besuch bei Kioskbesitzer André Löwig Küchenträume - Steffens Erdbeer-Fattoush mit Feta Montag, 22. Juni 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Action Painting mit Achim Winter - Wildes Malen mit dem ZDF-Reporter Montag, 22. Juni 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Interview mit Tobias Moretti - Neuer Film "Gipsy Queen" Wincent Weiss in der Kölner Arena - 850 Zuschauer in Plexiglas-Boxen Neues von LOTTE - Die Musikerin beim Videodreh Montag, 22. Juni 2020, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Weg mit dem Gerümpel! - Was ist wertvoll? Ungenutzt und unbeachtet liegen im Schnitt 200 Gegenstände in deutschen Haushalten, darunter ganz viel Spielzeug, Schmuck und Handtaschen. Schätze im Wert von mehreren Hundert Euro sollen in Schubladen, Schränken und Kartons lagern. Ob alte Münzsammlung, die Kiste mit Schallplatten oder das alte Porzellanservice - was davon ist wirklich wertvoll und was wertlos? Wer den ungefähren Wert seiner Fundstücke einschätzen will, kann sich einen ersten Überblick im Internet auf verschiedenen Plattformen verschaffen - ganz ohne Kosten. Wie lässt sich der Wert von Entrümplungsgegenständen am besten ermitteln, und welche Plattformen gibt es für welche Gegenstände? Tipps dazu, wie sich wertvolle Gegenstände von billigem Plunder unterscheiden lassen und wo man Hilfe vom Profi findet, zeigt der WISO-Tipp.

