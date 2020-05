ZDF

Freitag, 29. Mai 2020

Mainz (ots)

Freitag, 29. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service Täglich Moderation: Ingo Nommsen Corona-Update - Dr. Christoph Specht im Gespräch Clevere Ideen fürs Baumhaus - Tipps von Mick Wewers Raus aus dem Alltag - Abenteuer vor der Haustür Lammstielkoteletts mit Gemüse - Kochen mit Armin Roßmeier Türkei in Corona-Zeiten - Schaltgespräch mit Jörg Brase Gast: Heinrich Horwitz, Schauspieler Freitag, 29. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Anwohner kämpfen um Kohlestaub - Sammelklage auf dem Weg Expedition Deutschland: Neuss - Begegnungen am Niederrhein Die Gartenretter - Wohlfühlgarten 5 Freitag, 29. Mai 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Auszeit - Mit dem Kanu durch Berlin Freitag, 29. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Mode von Riccardo Simonetti - Erste eigene Kollektion Stefan Mross am Titisee - Camping mit Freundin Anna-Carina Clint Eastwood wird 90 - Interview mit dem Hollywoodstar Freitag, 29. Mai 2020, 23:00 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück Erhöhtes Risiko - Alte Menschen in der Corona-Krise Drehschluss - Die Filmindustrie im Überlebensmodus Überraschung oder Enttäuschung - Was steckt drin im Kulturpaket? Der visionäre Künstler Nam June Paik - Amsterdam öffnet die Museumstüren Gäste: Ulrich Matthes, Schauspieler Monika Grütters, Kulturstaatsministerin Kytes, deutsche Indie-Band - Präsentieren Song "Alright"

