Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH

VLH wächst auf 1,3 Millionen Mitglieder und stellt die Weichen für die Zukunft

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Neustadt a. d. W. (ots)

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein verbindet persönliche Beratung mit digitaler Modernisierung - und bietet attraktive Vorteile für Mitglieder sowie starke Perspektiven für Leiterinnen und Leiter von VLH-Beratungsstellen.

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) setzt den erfolgreichen Wachstumskurs fort: Mit mittlerweile rund 1,3 Millionen Mitgliedern, bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen und rund 150 festangestellten Mitarbeitenden in der Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße ist die VLH weiterhin Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Zugleich treibt der Verein seine Modernisierung konsequent voran - mit digitalen Angeboten, klarer Zukunftsstrategie und einer starken, wertebasierten Unternehmenskultur.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1972 steht die VLH für persönliche, kompetente und verlässliche Beratung rund um die Einkommensteuer. Dieses Markenzeichen bleibt auch in Zukunft ein zentraler Erfolgsfaktor. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung die Erwartungen von Mitgliedern, Beratungsstellen und Mitarbeitenden. Die VLH begegnet diesem Wandel mit einer klaren strategischen Ausrichtung: Tradition und Moderne sollen miteinander verbunden, bewährte Strukturen gestärkt und digitale Möglichkeiten gezielt genutzt werden.

Digital und persönlich: Das passt bei der VLH zusammen

"Digitalisierung ist für uns nicht nur ein technisches Thema, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Strategie - ohne dabei die persönliche Beratung zu schwächen", sagt VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel. Für die VLH ist die Digitalisierung ein entscheidender Hebel, um den Service rund um die Einkommensteuer weiterzuentwickeln. Die persönliche Beratung bleibt dabei aber die ganz große Stärke des Vereins.

Ein Baustein der digitalen Entwicklung ist die Web-App "MeineVLH". Sie ermöglicht Mitgliedern, ihre Steuerangelegenheiten in vielen Bereichen sicher und bequem digital zu erledigen. Zu den Funktionen von "MeineVLH" gehören unter anderem Videoberatungen, ein sicherer Nachrichtenaustausch über die VLH-Plattform, das Hochladen von Belegen und Formularen sowie die elektronische Unterschrift. So schafft die VLH einen Mehrwert für ihre Mitglieder und zugleich erhebliche Arbeitserleichterungen für die Beratungsstellen.

Viel zu bieten für Mitglieder und Beratungsstellen

Der Unterschied zu vielen rein digitalen Steuerangeboten liegt im Selbstverständnis der VLH: Die Digitalisierung ersetzt beim größten Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands nicht die persönliche Beratung - sondern ergänzt und optimiert sie. Mitglieder können je nach Bedarf digitale Services nutzen und gleichzeitig auf die Kompetenz ihrer Beratungsstelle vertrauen. Gerade diese Verbindung aus persönlicher Nähe, fachlicher Erfahrung und modernen digitalen Prozessen macht die VLH für Beratungsinteressierte zu einer attraktiven Anlaufstelle.

Aber auch, wer sich als Beratungsstellenleiterin oder Beratungsstellenleiter unter dem Dach der VLH selbstständig machen möchte, findet ein starkes Umfeld mit bewährten Strukturen. Angehende VLH-Beraterinnen und -Berater profitieren unmittelbar von der Bekanntheit und Marktstärke des Vereins, von fachlicher Unterstützung sowie von Entlastungen in Bereichen wie Administration, Marketing und Organisation. Die derzeit erfolgreiche Gewinnung neuer Beratungsstellenleitender zeigt: Das "Modell VLH" überzeugt auch als berufliche Alternative.

Modernisierung mit klarer Haltung und Strategie

Parallel zur digitalen Transformation entwickelt die VLH auch ihre Organisation insgesamt weiter. Aufbauend auf den gemeinsamen Unternehmenswerten unter dem Motto "gemeinsam besser" hat der Verein seine Vision 2035 formuliert. Unter dem Leitgedanken "gemeinsam weiter" richtet die VLH ihre Zukunftsstrategie auf nachhaltiges Wachstum, moderne Führung, eine starke Kultur und die Bedürfnisse von Mitgliedern, Beratungsstellenleitenden sowie Mitarbeitenden aus. Zur Realisierung der Vision 2035 ist eine konkrete Strategie entstanden, deren Umsetzung bereits in vollem Gange ist.

"Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren nicht nur weiterhin so erfolgreich zu sein wie bisher, sondern Maßstäbe im Bereich der Lohnsteuerhilfe zu setzen", betont Jörg Strötzel, der gemeinsam mit Georg Hennings und Uwe Rauhöft den dreiköpfigen VLH-Vorstand bildet. Dabei versteht sich die VLH nicht nur als Marktführer, sondern auch als moderner Verein mit klarer Haltung, verlässlichen Werten und dem Anspruch, ein attraktiver Partner für Mitglieder, Beratungsstellenleitende und Mitarbeitende zu sein.

Mit ihrer Kombination aus persönlicher Beratung, digitaler Weiterentwicklung, bundesweiter Präsenz und starker Gemeinschaft sieht sich die VLH bestens aufgestellt, um die Zukunft der Lohnsteuerhilfe aktiv mitzugestalten. Das Credo, zusammengefasst von Jörg Strötzel: "Wir entwickeln die VLH zu einem modernen, vernetzten und hybriden Lohnsteuerhilfeverein weiter - die persönliche Beratung bleibt dabei aber stets unser Kern."

Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit rund 1,3 Millionen Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

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