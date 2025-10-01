Korte Immobilien Fröndenberg

Haus kaufen Fröndenberg

Bungalow in Fröndenberg: Immobilienmakler Manuel Korte rät zum Erwerb mit Weitsicht

Fröndenberg/Ruhr (ots)

Auch im Alter lässt es sich in diesem Bungalow in Fröndenberg bequem wohnen!

Wer eine Immobilie sucht, hat gewisse Vorstellungen. Kompromisse wird man da wohl eingehen müssen. Doch wenn auch auf lange Sicht ein adäquates Wohnen möglich ist, sollte die Chance auch ergriffen werden.

Manuel Korte ist Immobilienmakler in Fröndenberg und bietet derzeit ein solches Wohnobjekt an: "Seit kurzem vermarkte ich einen freistehenden Bungalow in Fröndenberg-Westick. Das Haus stammt aus den 1960er-Jahren, hat aber gewiss seinen Reiz und seine Vorteile". Denn die in massiver Bauweise erstellte Immobilie ist nicht nur für junge Leute äußerst interessant, sondern auch für ältere Damen und Herren sowie für gehbehinderte Menschen.

"Auf einer Wohnebene wird auf etwa 115 m² nahezu alles geboten, was benötigt wird", sagt Korte. Vorzufinden sind nämlich ein großzügiger Wohnbereich, ein separates Esszimmer, eine Küche plus Abstellraum, eine große (Ess-)Diele, ein Windfang nebst Eingangsbereich, ein Gäste-WC, zwei Schlafräume sowie ein Tageslichtbad mit zwei Duschen. Fünf Kellerräume und eine Garage mit davorliegenden Stellplätzen ergänzen das Immobilienangebot. Vervollständig wird das Gesamtgefüge durch einen schönen Ziergarten auf einem ca. 884 m² großen Kaufgrundstück.

Umfeld und Lage sind zusätzlich von Vorteil, da Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Einrichtungen, Kindergärten sowie Park- und Sportanlagen von hier aus sehr gut zu erreichen sind. Dennoch lässt es sich innerhalb des Bungalows sehr entspannt leben, da die Gegebenheiten es zulassen.

Ideal sei das Objekt "für kinderlose Paare oder dreiköpfige Familien", meint Korte. Schwärmend berichtet er über das liebevoll angelegte Gartenterrain: "Kaum jemand vermutet eine solche Oase von der Wohnstraße aus. Aber genau das ist ein Überraschungseffekt und ein Aspekt dafür, dass der entsprechende Bewohner Raum und Ruhe im Garten oder im Haus hat. Darüber hinaus ist für Kinder ein unbeschwertes Herumtollen möglich".

Hier und da ist sicherlich noch einiges zu tun. Neben der üblichen Renovierung muss die Elektro-Unterverteilung erneuert werden", merkt Manuel Korte an. Doch nimmt dieses der obligatorische Neu-Eigentümer sicherlich in Kauf, wenn er ein positives Bauchgefühl bei dieser Immobilie hat und die Rahmenbedingungen in vollem Umfang zu schätzen weiß.

"Im Vergleich zu anderen aktuellen Hausangeboten auf dem Immobilienmarkt in Fröndenberg sei dieser Bungalow durch seine Extravaganz hervorzuheben", bekräftigt Korte, dessen Maklerbüro sich in der City von Fröndenberg befindet.

Immobiliensuchende sollten daher weiter denken und zu dem Entschluss kommen, dass man selbst im hohen Alter nicht zwingend umziehen müsste, da innerhalb der Wohnräume keine Treppenstufen zu bewältigen sind. "Eine solche Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage, darum sollte die Entscheidung leicht fallen, sich für diesen Bungalow in Fröndenberg-Westick zu entscheiden, denn hier wird sinnvoll in die Zukunft investiert", bekräftigt Korte, der als routinierter Immobilienmakler Fröndenberg sicherlich weiß, wovon er spricht.

Ein Besichtigungstermin vor Ort wird ganz bestimmt überzeugen.

