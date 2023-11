Ford-Werke GmbH

Ford bietet Lehrgang zur Qualifizierung von Kindertrainerinnen

Köln (ots)

Qualifizierung von Fußballtrainerinnen speziell für Kindertraining

Erster Trainerinnen-Lehrgang mit Emilie Schmidt, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball im Fußball-Verband Mittelrhein

Speziell an Frauen gerichtete Initiative stößt auf große Nachfrage

Ford unterstützt mit einem speziell an Frauen gerichteten Kindertrainerinnen-Zertifikatslehrgang den Frauenfußball. Gemeinsam mit dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) im Rahmen der #KickItLikeFord-Partnerschaft fand der Lehrgang mit insgesamt 22 Teilnehmerinnen an der Sporthochschule Köln statt. Die Qualifizierung erfolgte sowohl mit theoretischen Inhalten als auch mit praktischen Übungen.

Das Programm stieß auf große Begeisterung, und die Referenten waren mit den Ergebnissen hochzufrieden. "Normalerweise nehmen ein oder zwei Frauen an unseren Lehrgängen teil. Die Idee von Ford, gemeinsam mit dem FVM einen gezielt für Frauen ausgerichteten Lehrgang anzubieten, kam bei den vielen engagierten Frauen sehr gut an. Ich freue mich über die guten ausgebildeten Lehrgangsteilnehmerinnen, die nun ihren Spaß am Sport und den modernen Kinderfußball in die Vereine bringen, wo sie auch eine Vorbildfunktion für Mädchen und Frauen übernehmen", freut sich Emilie Schmidt, Schirmfrau und Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball im FVM.

Neben der Qualifizierungsinitiative gab es in diesem Herbst noch ein weiteres Highlight, das aus der Zusammenarbeit mit dem FVM entstanden ist: Eine Spezialtrainingseinheit auf dem Dach des Deutschen Sport- und Olympiamuseums. Die bei der Saisoneröffnung der Mittelrheinliga der Frauen im August 2023 gewonnene Ford Ranger Raptor Challenge ermöglichte es 20 Spielerinnen des zweiten Frauenteams von Vorwärts Spoho unter der Leitung von Verena Hagedorn, Schirmfrau von #KickItLikeFord, Chef-Trainerin der U20-Frauen sowie Koordinatorin der weiblichen Top-Talente beim 1. FC Köln, zu trainieren. "Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, und die Reaktionen der Spielerinnen haben gezeigt, wie bereichernd der Austausch im Sport für persönliche Weiterentwicklung sein kann", resümiert Verena Hagedorn.

Die Partnerschaft #KickItLikeFord zwischen Ford und dem FVM, hat das Ziel, Frauen nicht nur im Sport zu fördern, sondern sich auch für allgemeine Formate zur Qualifizierung von Frauen in Sport oder Beruf einzusetzen.

Weitere Informationen zur "Kick it like Ford"-Kampagne finden Sie hier:

https://kickitlike.fordpresskits.com

