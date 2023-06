ARTE G.E.I.E.

Bach 300: ARTE Concert überträgt am 9. Juni 2023 live die Open-Air-Gala vom Bachfest Leipzig mit u.a. Daniel Hope und Lang Lang

Bild-Infos

Download

Strasbourg (ots)

300 Jahre Johann Sebastian Bach in Leipzig: In einer großen Gala am 9. Juni 2023 im Rahmen des Bachfestes Leipzig, würdigt die Musikstadt den Komponisten. ARTE Concert ist live dabei und überträgt die Open-Air-Gala von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr auf arte.tv/concert.

1723, vor genau 300 Jahren, trat Johann Sebastian Bach in Leipzig das Amt des Thomaskantors an. Beinahe drei Jahrzehnte wirkte der Komponist in der Messestadt und schuf hier den größten Teil seiner Werke mit Meilensteinen der Musikgeschichte. Bei einer großen Open-Air-Gala am Freitag, den 9. Juni 2023 verneigen sich einige der bekanntesten Klassik-InterpretInnen vor Johann Sebastian Bach: Neben dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter der musikalischen Leitung von Andreas Reize stehen unter anderem der Weltstar Lang Lang mit seinen Lieblingsstücken aus den Goldberg-Variationen, die Cellistin Sophie Kauer mit Auszügen aus der G-Dur Suite für Solo-Cello, Albrecht Mayer an der Oboe, sowie die Sopranistin Francesca Aspromonte und der Countertenor Cameron Shabazi auf dem Programm.Stargeiger Daniel Hope wird auf der Bühne durch den Abend moderieren.

Das Konzert wird am Freitag, 9. Juni 2023, ab 19.30 Uhr live auf arte.tv/concert gestreamt und ist anschließend für mehrere Wochen im Replay in der ARTE-Mediathek verfügbar.

Sonntag, den 3. September 2023 wird eine überarbeitete Fassung auf ARTE ausgestrahlt, bei der Daniel Hope die ZuschauerInnen an einige der wichtigen Wirkungsstätten Bachs in Leipzig führt.

Die Daten zum Livestream im Überblick:

Freitag, 9. Juni 2023, ab 19.30 Uhr live auf arte.tv/concert

"Bach 300 - 300 Jahre Johann Sebastian Bach in Leipzig"

Konzert, ZDF/ARTE, CMajor Entertainment, Heliodor, Deutschland 2023

Orchester: Gewandhausorchester unter der musikalischen Leitung von Andreas Reize

Chor: Thomanerchor

Mit: Lang Lang (Klavier), Albrecht Mayer (Oboe), Sophie Kauer (Violoncello), Cameron Shahbazi (Countertenor), Francesca Aspromonte (Sopran)

Moderation: Daniel Hope

TV-Regie: Tilo Krause

Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tv

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell