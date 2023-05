ARTE-Streamingtipps für die erste Junihälfte: Die Gläserne Decke | Casa Susanna | Yann Tiersen im Flughafen Tempelhof | Hurricane Festival 2023 | Die Dopamin-Falle

ARTE G.E.I.E.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE Die Gläserne Decke - Weiblich, erfolgreich, ausgebremst Dokumentarfilm - Online vom 6. Juni 2023 bis 12. Juli 2023 Was hat es mit der unsichtbaren Barriere auf sich, die Frauen am Aufstieg in Führungspositionen hindert? Und wie könnte man sie durchbrechen? Die Regisseurin Mari Soppela verschaffte sich Einblicke in das Leben von Frauen, die überall auf der Welt mit Diskriminierung am Arbeitsplatz zu kämpfen haben. Heraus kam ein kreativer und lebendiger Film, der unbequeme Wahrheiten enthüllt und sexistische Mechanismen in der Arbeitswelt aufzeigt. >> Vorab auf ARTE Presse SCHWERPUNKT "MENSCHENLEBEN" Casa Susanna Dokumentarfilm - Online vom 7.- 20. Juni 2023 In den 1950er und 1960er-Jahren wurde die Casa Susanna, ein kleines Haus im US-Bundesstaat New York, zum heimlichen Treffpunkt eines Crossdresser-Netzwerks. Zehn Jahre lang schossen die Männer bei diesen Treffen persönliche Erinnerungsfotos. Der Dokumentarfilm von Sébastien Lifshitz erzählt die Geschichte dieser Menschen, deren Transidentität damals noch ein gesellschaftliches Tabu war. >> Vorab auf ARTE Presse KINO | FERNSEHFILME | SERIEN WEB ONLY Liebe auf Englisch Kollektion britischer Serien und Fernsehfilme - Online ab 9. Juni 2023 Liebe aber wie? Gesellschaftliche Normen und persönliche Bedürfnisse vertragen sich nicht immer im England des 19. und 20. Jahrhunderts. Ab 9. Juni stellt ARTE vier britische Serien und zwei Spielfilme online; einige davon sind inspiriert von den Romanen von Jane Austen und Charlotte Brontë, darunter die Serien "Sinn und Sinnlichkeit" (2007) "Emma" (2009) und "Jane Eyre" (2006) sowie die Filmbiografie "Miss Austen regrets". >> Vorab auf ARTE Presse ARTE CONCERT PASSENGERS Yann Tiersen im Flughafen Tempelhof Konzert - Online vom 7. Juni bis 11. Mai 2025 Yann Tiersen ist ein Virtuose des Klangs, ein Musikpoet, gleichermaßen berühmt für seine Orchesterwerke und seine Kinosoundtracks. Seit mehreren Jahren lotet der Bretone sämtliche Varianten der elektronischen Musik aus. Im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof erfüllt Tiersens experimentierfreudige und subtile Musik den Raum - Eine Begegnung zwischen Musik und Architektur. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Hurricane Festival 2023 Konzert - Livestreams vom 16.-18. Juni 2023 und anschließend im Replay Vom 16.-18. Juni 2023 kommen wieder zehntausende FestivalbesucherInnen im niedersächsischen Scheeßel zusammen, um auf dem "Hurricane" deutsche und internationale Rock- und Hip-Hop-Größen zu feiern. ARTE Concert ist auch in diesem Jahr wieder dabei und streamt an allen drei Tagen live vom Festival. Das Online-Line-Up wird kurz vorab bekannt gegeben KUNST | KULTUR | POPKULTUR WEB ONLY Music Queens Webreihe 20x3 Min. - Online ab 5. Juni 2023 20 Welt-Hits, 20 Music Queens, 20 Ohrwürmer, deren Rhythmus und Energie direkt ins Blut gehen. Doch vor allem 20 mal Girlpower mit gesellschaftlichem Statement: Von Nina Simone, Janis Joplin, den Weather Girls über Queen Latifah bis zu Lizzo groovt diese Serie durch die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte von Highlights der Popmusik, deren feministische und queere Untertöne hier die Hauptmelodie sind. Karaoke inklusive. >> Vorab auf ARTE Presse ENTDECKUNG | WISSENSCHAFT Die Dopamin-Falle - Der Botenstoff und die sozialen Medien Dokumentation - Ab sofort online bis 1. August 2023 WhatsApp, Instagram oder Snapchat: Apps auf dem Smartphone sind für die meisten längst ein ständiger Begleiter. Was machen soziale Netzwerke mit unserem Gehirn? Eine zentrale Rolle hierbei spielt Dopamin, ein Neurotransmitter. Die Dokumentation zeigt, wie die Mensch-App-Beziehung funktioniert - und wie es gelingen kann, die Fremdbestimmung besser zu kontrollieren. Zusätzlich stellt ARTE neue Folgen der Webreihe " Dopamin" online. >> Jetzt anschauen

